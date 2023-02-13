مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر في الدوري المصري الممتاز ( يلا شوت )

الزمالك يخوض مباراة صعبة الليلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يلتقي الزمالك ضد سموحة الليلة ضمن مباريات الجولة الثامنة عشر لبطولة الدوري المصري الممتاز

الزمالك يعاني من نزيف النقاط في مبارياته الأخيرة في بطولة الدوري، ويحتل الزمالك المركز السادس برصيد 29 نقطة جمعهم من 17 مباراة، وفي حالة الفوز يتقدم إلي المركز الرابع، أما فريق سموحة فيحتل المركز الثاني عشر برصيد 20 نقطة

وتقدم المصري اليوم متابعة لأهم الأخبار ما قبل مباراة الزمالك ضد سموحة،و موعد مباراة الزمالك وسموحة والقنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة بالإضافة إلى تشكيل الزمالك وسموحة المتوقع، كما تقدم المصري اليوم متابعة لأحداث مباراة الزمالك وسموحة لحظة بلحظة وذلك في التقرير التالي:



مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة

موعد مباراة الزمالك وسموحة في الدوري الممتاز

توقيت مباراة الزمالك ضد سموحة

يلعب الزمالك ضد سموحة اليوم الإثنين عند الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس، والجزائر، والمغرب، وعند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان، والأردن، وجنوب إفريقيا، والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية، وقطر، والبحرين، وعمان، والكويت، وعند الساعة التاسعة مساء بتوقيت الإمارات المتحدة- دبي، وأبوظبي

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مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري

كيف تشاهد مباراة الزمالك الليلة؟

كما هو معتاد هذا الموسم، ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ضد سموحة الليلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها عند الساعة السابعة مساءبتوقيت القاهرة- مصر، حيت تمتلك قناة أون تايم سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري.الممتاز.



مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة

من هو معلق مباراة الزمالك وسموحة الليلة فى الدوري؟

أعلنت قناة أون تايم سبورتس أن أمير محروس سيقوم بالتعليق على أحداث مباراة الزمالك وسموحة الليلة في بطولة الدوري المصري الممتاز، والمقرر لها عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر



مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة

تشكيل الزمالك المتوقع ضد سموحة

يسعى فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك كما هومتوقع لتحقيق الفوز من أجل مصالحة جماهير الزمالك الغاضبة، ومن المنتظر أن يلعب فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك ضد شسموحة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمد عبد الغني، حسام عبد المجيد، حمدزة المثلوثي

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، سيد نيمار، أحمد مصطفى زيزو

خط الهجوم: يوسف أسامة نبيه، الجزيري

تشكيل سموحة المتوقع ضد الزمالك في الدوري

من المتوقع أن يلعب أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة الليلة ضد الزمالك بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الهاني سليمان

خط الدفاع: شريف رضا، أحمد حكم، محمد مغربي، أحمد جمال

خط الوسط: محمود حليمو، دوكو دودو، حسين فيصل، أحمد مصطفى، مصطفى سعد

خط الهجوم: حسام حسن