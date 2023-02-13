يلا شوت مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة يلا شووت يوتيوب | ON TIME SPORT مباشر

يلا شوت مباراة الزمالك اليوم | بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة يلا شووت يوتيوب | ON TIME SPORT مباشر

بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري اليوم الإثنين 13-2-2023 من أهم الموضوعات التي يبحث عنها عشاق كرة القدم المصرية خلال الساعات الجارية.

بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري اليوم الإثنين 13-2-2023

بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة، حيث يضرب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاهدة مباراة الزمالك وسموحه، موعدًا قويًا ضد سموحة، في المباراة التي ستقام الجولة الـ18 من بطولة الدوري المصري، بث مباشر مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم، وذلك وسط متابعة جماهيرية كبيرة من عشاق القلعة البيضاء.

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بث مباشر مباراة الزمالك وسموحة في الدوري اليوم الأثنين 13-2-2023

مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة، ويحل الفارس الأبيض بقيادة البرتغالي جيسفالدوا فيريرا، المدير الفني للزمالك، ضيفًا ثقيلًا على سموحة، وذلك خلال اللقاء الذي سيجمعهما على ستاد "برج العرب" بالإسكندرية، بث مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم يشهد متابعة كبيرة للغاية، نظرًا لأهمية المباراة للقلعة البيضاء.

مشاهدة مباراة الزمالك أمام سموحة في الدوري العام اليوم 13-2-2023

موعد مباراة الزمالك وسموحة ستكون مساء اليوم الأثنين الموافق 13-2-2023، في تمام الساعة 7 بتوقيت مصر، الساعة 8 بتوقيت السعودية، الساعة 9 بتوقيت الإمارات، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد سموحة بث مباشر في الدوري المصري.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري المصري

تُنقل مباراة الزمالك وسموحة عبر شبكة قنوات" أون تايم سبورتس" المصرية، باعتبارها الناقل الأول لمنافسات الدوري الممتاز، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ض سموحه، وذلك بشكل حصري ومباشر، وسط وجود كوكبة من نجوم التحليل الكروي داخل استديوهات القناة.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم ضد سموحة في الدوري المصري 13-2-2023

ويسعى الزمالك ضد سموحة اليوم إلى استعادة نغمة الانتصارات، والخروج من كبوة النتائج السلبية التي يتعرض لها الفريق الأبيض منذ بداية 2023، لذا يطمح فيريرا في تحقيق الانتصار وخطف الثلاث النقاط، مشاهدة مباراة الزمالك ضد سموحة اليوم، وتعويض خسارة الأخيرة أمام فاركو بالدوري والهزيمة التي سقط فيها ضد شباب بلوزداد الجزائري، ضمن منافسات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

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ويتواجد الزمالك في المركز السادس بجدول ترتيب الدوري المصري برصيد 29 نقطة، فيما يأتي سموحة في المركز المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة، بث مباشر مباراة الزمالك اليوم، مشاهدة مباراة الزمالك اليوم، بث مباشر مباراة الزمالك اليوم ضد سموحة، مباراة سموحة والزمالك، مشاهدة مباشر لمباراة الزمالك ضد سموحة.

مشاهدة مباراة الزمالك اليوم لمواجهة سموحة في الدوري المصري

وحرص الجهاز الفني للقلعة البيضاء على تصحيح الأخطاء ومعالجة السلبيات التي وقع فيها اللاعبون خلال المواجهات الماضية سواء على المستوى الإفريقي أو المحلي، مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة بث مباشر في الدوري، إضافة إلى مطالبة فيريرا للاعبين، بضرورة التركيز واستغلال الفرص لتحقيق الفوز لمصالحة الجماهير البيضاء بعد الهزائم المتتالية في الفترة الأخيرة.

تشكيل الزمالك المتوقع للزمالك ضد سموحة في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي أو محمد طارق.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي وسيف جعفر وأحمد مصطفى زيزو وسيد عبدالله نيمار.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.