يلا شوت YALLA SHOOT بث مباشر الزمالك وسموحة LIVE مشاهدة مباراة الزمالك اليوم تعليق عربي رابط ON TIME SPORT

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصري أمام سموحة، بحثًا عن استعادة الانتصارات فى المسابقة المحلية بعد الخسارة من فاركو بثلاثية دون رد فى آخر ظهور بالدورى.



وواصل الزمالك نتائجه المخيبة للآمال وخسر على ملعبه أمام شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة (1-0) باستاد القاهرة فى الجولة الأولى للمجموعة الرابعة من دوري أبطال إفريقيا.



سجل هدف المباراة اللاعب الكاميروني ليونيل وامبا في الدقيقة 57 من ضربة جزاء، احتسبها الحكم السنغالي عيسى سي، نتيجة لمسة يد ضد نبيل عماد (دونجا) لاعب الزمالك.

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واستمر مسلسل النتائج الهزيلة للفريق الأبيض، بقيادة مدربه البرتغالي جيسوالدو فيريرا، بعد خسارته الأخيرة بالدوري أمام فاركو بنتيجة (0-3).



وانطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، وكانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وإفريقيا.



الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.





الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدورى، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة فى موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدورى المصرى برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدى مهاجم سموحة السابق، والذى انتقل فى الموسم الجديد إلى النادى المصري.



ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022،ولكنه ودع بطولة كأس مصر لنفس الموسم بالخسارة أمام بيراميدز بركلات الترجيح 4-3 بعد انتهاء الوقتين الأصلى والإضافى بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

ويستعد الزمالك لمواجهة سموحة فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصري.



القناة الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة

تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك وسموحة بالدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مواعيد مباريات الزمالك المقبلة

الاثنين، 13 فبراير 2023، يلتقي الزمالك مع مضيفه فريق سموحة في الدوري الممتاز

الجمعة، 17 فبراير 2023، يحل الزمالك ضيفًا على المريخ السوداني في أبطال إفريقيا.

الاثنين، 20 فبراير 2023، يستضيف الزمالك سيراميكا في الدوري المصري.

السبت، 25 فبراير 2023، يواجه الزمالك منافسه الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا.

الجمعة 3 مارس 2023، يلعب الزمالك مع مضيفه بيراميدز في بطولة الدوري الممتاز.

الثلاثاء، 7 مارس 2023، يستضيف الزمالك نظيره الترجي التونسي فى أبطال إفريقيا.