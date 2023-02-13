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بث مباشر | مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا شوت اليوم في الدوري المصري

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر البرتغالي فيريرا المدير الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك على التشكيل الذي يخوض به مباراة سموحة مساء اليوم في الدوري المصري.

ويحل الزمالك ضيفا مساء اليوم الاثنين على نظيره سموحة على أرض ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة من عمر مسابقة الدوري.

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري
وتنطلق مباراة الزمالك ضد سموحة عند الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة الموافق الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وعند الساعة 9:00 مساء بتوقيت الإمارات.

ويسعى الزمالك لتحقيق الفوز في مباراة الليلة ومصالحة جماهيره بعدما تعرض للخسارة في مباراتي فاركو الأخيرة في الدوري ثم بعدها أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا.

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ترتيب الزمالك في جدول الدوري الممتاز قبل مباراة سموحة
ويحتل نادي الزمالك حاليا المركز السادس في جدول ترتيب بطولة الدوري برصيد 29 نقطة فيما يحتل سموحة المركز الحادي عشر وله 20 نقطة.

وينتظر أن يخوض الزمالك مباراة سموحة بتشكيل يضم:

في حراسة المرمى: محمد صبحي.

في خط الدفاع: محمد عبدالشافي، محمد عبدالغني حسام عبدالمجيد وحمزة المثلوثي أو محمد طارق.

في خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي وسيف جعفر وأحمد مصطفى زيزو وسيد عبدالله نيمار.

في خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

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