يلا شوت.. مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة يلا لايف بث مباشر اليوم في الدوري المصري

الزمالك يسعى لمصالحة جماهيره الغاضبة بسبب تراجع نتائج الفريق عندما يلتقى الزمالك مع سموحة الإثنين 13 فبراير 2023 ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

يرغب فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك لضرب أكثر من عصقور بحجر واحد، حيث يرغب المدير الفني لفريق الزمالك في تحسين ترتيب الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز، وأيضًا يرغب الزمالك في مصالحة الجماهير.



مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة

ترتيب الزمالك وسموحة قبل مواجهتهما في الدوري

موقف الزمالك وسموحة في الدوري

يحتل فريق الزمالك المركز السادس في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 29 نقطة، فيما يحتل فريق سموحة المركز الحادي عشر برصيد 20 نقطة

موعد مباراة الزمالك ضد سموحة في الدوري

توقيت مباراة الزمالك القادمة

ويلتقي الزمالك مع سموحة الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 عند الساعة السادسة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة- مصر والسودان وجنوب إفريقيا، والأردن، والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة- السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان، والساعة التاسعة مساء بتوقيت دولة الإمارات المتحدة- دبى وأبوظبي.

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مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة

ملعب مباراة الزمالك وسموحة في بطولة الدوري العام

ملعب ماتش الزمالك ضد سموحة

يستضيف ملعب استاد برج العرب مباراة الزمالك وسموحة في الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الإثنين 13 فبراير 2023

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وسموحة في الدوري

كيف تشاهد مباراة الزمالك وسموحة؟

ستنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك ضد سموحة الإثنبن 13 فبراير ضمن مباريات الجولة الثامنة عشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز، حيث تمتلك قناة أون تايم سبورتس الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري المصري الممتاز.



مباراة الزمالك وشباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا باستاد القاهرة

من هو هداف الزمالك وسموحة في الدوري؟

يعتبر أحمد سيد زيزو هداف الزمالك هذا الموسم في بطولة الدوري المصري الممتاز برصيد 6 أهداف، فيما يعتبر حسين فيصل هداف سموحة برصيد هدفين فقط، وأحرز الزمالك هذا الموسم في الدوري 25 هدفًا، فيما سجل سموحة 12 هدفًا.

تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة

الزمالك بقوته الضاربة

سيلعب فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك بأغلب التشكيل الذي لعب به الزمالك ضد شباب بلوزداد الجزائري في بطولة دوري رابطة أبطال إفريقيا، ومن المنتظر أن يكون تشكيل الزمالك المتوقع أمام سموحة كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبدالشافي، حسام عبدالمجيد، محمد عبدالغني، عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، سيد نيمار، أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: يوسف أسامةنبيه، سيف الدين الجزيري.