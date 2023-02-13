يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وسموحة yalla shoot لمشاهدة مباريات اليوم بث مباشر مباراة الزمالك الآن

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الفجر الرياضي
بوابة الفجر

استقر البرتغالى جوسفالدو فيريرا، المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى الزمالك، بنسبة كبيرة، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة سموحة فى السابعة مساء اليوم، الاثنين، باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشرة لمسابقة الدوري المصرى.

ومن المتوقع أن يخوض الزمالك المباراة بتشكيل مكون من.. 
حراسة المرمى.. محمد صبحى

الدفاع.. محمد عبد الشافى - حسام عبد المجيد - محمد عبد الغنى - محمد طارق

فى الوسط.. نبيل عماد دونجا - سيف جعفر - أحمد زيزو - شيكابالا - سيد نيمار

فى الهجوم.. سيف الجزيرى. 

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ويحتل نادي الزمالك المركز السادس فى جدول مسابقة الدوري برصيد 29 نقطة، بعدما خاض الفريق الأبيض 17 مباراة، حيث فاز الزمالك في 8 مباريات وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 4 أخرى، وسجل لاعبو الزمالك 25 هدفًا واستقبلت شباكهم 16.
 


بينما على الجانب الآخر، يحتل فريق سموحة المركز الـ 11 في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة، حصدها الفريق السكندري بعدما خاض 17 مباراة فاز في 4 مباريات وتعادل في 8 لقاءات وتلقى الهزيمة في 5 مواجهات، وسجل لاعبو سموحة 12 هدفًا واستقبلت شباكهم 14.

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