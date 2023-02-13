عناق البقر فى عيد الحب.. الهند تدعو لتغيير اسم يوم الفلانتين

دعا مجلس هندي إلى إعادة تسمية عيد الحب بيوم عناق البقر،تعتبر الأبقار مقدسة من قبل غالبية السكان الهندوس في الهند،في بيان، دعا مجلس رعاية الحيوان في الهند المواطنين للاحتفال ببديل "عيد الحب" باعتباره "يوم عناق البقر"،ومن المؤمل أن تعزز هذه الخطوة الثراء العاطفي للمواطنين وتقوي الثقافة المحلية بدلًا من الثقافة الغربية،صرح مجلس رعاية الحيوان أن الأبقار توفر الثروة للبشرية بسبب طبيعتها المغذية،ووصفها بأنها العمود الفقري للثقافة الهندية والاقتصاد الريفي.

الهند توصي بالحضن في عيد الحب "عانق بقرتك"

وفي بيانه العام وصف مجلس رعاية الحيوان الهندي عيد الحب بأنه "شغف" بالثقافة الغربية، وقال إن "التقاليد الفيدية على وشك الانقراض نتيجة انتشار الثقافة الغربية مع مرور الوقت".

وتابع البيان أنه: "نظرًا للقيمة الهائلة للبقرة، من المفيد أن تعانق البقرة، فهذا سيزيد من ثرائنا العاطفي وبالتالي يزيد من سعادتنا الفردية والجماعية، ونتيجة لذلك، نشجع جميع محبي الأبقار على الاحتفال بيوم 14 فبراير بيوم عناق البقرة، وهذا سيسلط الضوء على أهمية البقرة ودورها في خلق الفرح والطاقة الإيجابية في العالم.

عناق البقر فى عيد الحب.. الهند تدعو لتغيير اسم يوم الفلانتين

وروجت اللجنة لأهمية البقرة للثقافة والاقتصاد الهنديين، ووصفتها بأنها "أساس الثقافة الهندية والاقتصاد الريفي".



ووفقًا لما ذكر موقع وكالة "يورو نيوز" فإنه في الآونة الأخيرة، قامت مجموعات هندوسية يمينية بغزو المتاجر في المدن، وحرق البطاقات والهدايا، ولاحقت الثنائيات الذين تتعانق أيديهم في المطاعم والمتنزهات، وقالوا إن عيد الحب يشجع على الاختلاط.



