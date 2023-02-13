عاجل .. انهيار تاريخي لـ الليرة اللبنانية أمام الدولار

انهيار تاريخي أمام الدولار الأمريكي الدولار لليرة اللبنانية حيث يساوي الدولار الواحد 68300 ليرة لبنانية سجلت الليرة اللبنانية، يوم الاثنين، أكبر انهيار لها في تاريخ البلاد حيث سجل سعر صرف الدولار الواحد في السوق السوداء (الموازية) 68300 ليرة للدولار الواحد.

سعر الدولار اليوم أمام الليرة اللبنانية

وسجل سعر صرف الدولار 68.3 ألف ليرة للبيع و68 ألف ليرة للشراء، حسب التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

ويعتمد لبنان ابتداء منذ مطلع فبراير/شباط، سعر صرف رسميا جديدا يبلغ 15 ألف ليرة للدولار الواحد بدلا من السعر الحالي البالغ 1507 ليرات، بانخفاض يقارب 90% في سعر العملة الوطنية، وفق ما أفاد مصدر في البنك المركزي.

ويشهد لبنان منذ 2019 انهيارا اقتصاديا صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم، خسرت معه العملة المحلية نحو 95% من قيمتها، وبات أكثر من 80% من سكانه تحت خط الفقر.

صندوق النقد الدولي

ووفقًا لتقرير لوكالة "بلومبرغ"، فقد شهد العام الحالي بالفعل قيام بعض الدول - وباكستان ولبنان - بخفض أسعار صرف عملاتها استجابة للإصلاحات المطلوبة قبل الحصول على مساعدات صندوق النقد الدولي. ولكن الخبراء يرون أنها قد تكون مجرد البداية.

ويأمل المسؤولون عن المصارف اللبنانية أن يدفع تهديدهم بإضراب شامل في الأسبوع المقبل إلى الضغط لكسب اهتمام حكومة تصريف الأعمال ورئيسها نجيب ميقاتي، وتلبية الوعود غير المعلنة التي أعطاها لهم خلال لقائه وفدًا من مجلس إدارة جمعية المصارف، بالسعي لدى المراجع القضائية لإرساء صيغة مرنة تراعي الظروف الاستثنائية القائمة، التي لا تحتمل.

الإضراب الحالي الذي دخلته مصارف لبنان منذ الثلاثاء 7 فبراير/شباط الجاري، هو جزئي باعتبار أن العمليات المصرفية الإلكترونية وعبر الصراف الآلي لا تزال مستمرة، إلا أنه وفي حال عدم التجاوب قد تتخذ جمعية مصارف لبنان قرارًا بوقف جميع العمليات المصرفية.