مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر اليوم الدوري الإنجليزي liverpool vs everton، وينتظر عشاق الكرة الإنجليزية مباراة قوية بين ليفربول وإيفرتون، اليوم الاثنين 13 فبراير، على ملعب أنفيلد، لاحتساب فعاليات الأسبوع 23 من بطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

ولا يزال ليفربول يتطلع للعودة إلى مستواه الطبيعي والخروج من الكارثة التي يمر بها، حيث يحتل المركز العاشر على جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بعد خسارته أمام ولفرهامبتون بثلاثة أهداف في الجولة الماضية.

استعد الريدز لهذه المباراة بقوة وبتركيز كامل، لأنهم يريدون الفوز لوقف نزيف النقاط ومحاولة العودة إلى نغمة الفوز للمضي قدمًا وتجنب التراجع.

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وفي المقابل نجح إيفرتون في تحقيق الفوز على أرسنال بهدف دون رد في الجولة السابقة، ليرتفع رصيده إلى 18 نقطة في المركز الثامن عشر في جدول الترتيب.

يدخل التوفيز هذه المباراة بمعنويات عالية وثقة عالية، حيث يطمح الفريق في جمع النقاط الثلاث من أجل تعزيز توازنه ومحاولة الهروب من القاع والخطر الذي يحيط برقبته.

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