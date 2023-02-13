مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي اليوم

يقدم "بوابة الفجر" بثًا حيًا لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي، اليوم الاثنين 2-13-2023.

يستضيف ليفربول منافسه وجاره إيفرتون على ملعب أنفيلد، فيما يعرف باسم "ديربي ميرسيسايد"، والذي يقام ضمن الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعيش إيفرتون في الفترة الأخيرة في وضع استثنائي منذ وصول المدرب شون دايك لتدريبه، حيث نجح في إلحاق الهزيمة بآرسنال في الجولة الماضية، وبدأت الآمال تتزايد في أن يتمكن من الهروب من صراع الهبوط.

ويحتل إيفرتون المركز الثامن عشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 18 نقطة.

وبينما يمر ليفربول بحالة يرثى لها هذا الموسم، لم يفز بالدوري الإنجليزي الممتاز عام 2023، وتعرض في الجولة الأخيرة لهزيمة ثقيلة من ولفرهامبتون بثلاثة أهداف دون رد.

انتهت مواجهة الذهاب بين ليفربول وإيفرتون بالتعادل السلبي على ملعب جوديسون بارك، وفي الوقت الحالي، تكرار النتيجة غير إيجابي لكلا الفريقين.

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التشكيل المتوقع لليفربول

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ستيفان بايتيتش - جو جوميز - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد.

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو.

بث مباشر لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي

ويلتقي فريق ليفربول ضد إيفرتون اليوم الاثنين 13 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس والجزائر والمغرب والساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة - مصر والسودان والأردن وجنوب إفريقيا، والساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة - السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان والساعة الثانية عشر صباحًا بالتوقيت المحلي لدولة الإمارات العربية المتحدة - دبي وأبو ظبي.

ستبث قناة بي إن سبورتس مباراة ليفربول ضد إيفرتون، المقرر إجراؤها اليوم الاثنين 13 فبراير في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، حيث تعتبر قناة بي إن سبورتس صاحبة الحقوق الحصرية لبث مباريات الدوري الإنجليزي.

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