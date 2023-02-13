يلا شوت LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي |MO SALAH مباشر

يلا شوت LIVERPOOL | مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي |MO SALAH مباشر

روابط البث المباشر لمشاهدة مباراة فريق كرة القدم الأول في ليفربول بقيادة يورغن كلوب وإيفرتون، في اللقاء الذي سيجمع الفريقين مساء اليوم الاثنين 13 فبراير 2023، على ملعب "أنفيلد"، معقل فريق الريدز، في إطار الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 2022-2023.

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موعد مباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تبدأ أحداث مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الإثنين في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت مصر والأردن والسودان، الحادية عشر مساءً بتوقيت السعودية وقطر ولبنان والبحرين وفلسطين والعراق، الثانية عشر صباحًا بتوقيت الإمارات وعمان، التاسعة مساءً بتوقيت تونس والمغرب والجزائر.

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تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة إيفرتون في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ستيفان بايتيتش - جو جوميز - جويل ماتيب - ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو - جوردان هندرسون - هارفي إليوت.

خط الهجوم: داروين نونيز - محمد صلاح - كودي جاكبو.



تشكيل إيفرتون المتوقع لمواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي

حراسة المرمى: بيكفورد.

خط الدفاع: كولمان – كودر – تاركوفسكي – مايكوليتكو.

خط الوسط: أيوبي – إدريسا جي – أونانا – ماكنيل – عبدالله دوكوري.

الهجوم: دومنيك كالفيرت لوين.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

تمتلك إدارة شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية، حقوق بث وإذاعة مباريات الدوري الإنجليزي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لذلك ستنقل مباراة ليفربول ضد إيفرتون مساء اليوم الإثنين، عبر قنواتها المشفرة.



ويستعرض لكم الفجر الرياضي تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في إطار الجولة الـ23 من البريميرليج.

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Astra 4A.

قناة Varzish Sport

التردد: 11843.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: Y1A.

قناة Rah-e-Farda Tv

التردد: 11293.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

القمر: AzerSpace 46°E.

قناة Idman

التردد: 11169.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 20400.

القمر: AzerSpace 46°E.

قناة IRIB Varzesh

التردد: 11555.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 30000.

القمر: Intelsat 62°E.

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