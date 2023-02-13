بث مباشر مباراة ليفربول وإيفرتون يلا شوت match hd|ماتش ليفربول بث مباشر|مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون

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متى تشاهد بث مباراة ليفربول وايفرتون على الهواء مباشرة يلا شوت وليفربول وايفرتون؟ سيستضيف ليفربول إيفرتون في ديربي ميرسيسايد، حيث يحتاج الفريقان إلى الفوز لأسباب مختلفة للغاية. يحتل فريق الريدز المركز العاشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما يحتل منافسهم المحليون المركز 18.

يبعد ليفربول 12 نقطة عن المركز الأخير في دوري أبطال أوروبا، لكن بفارق 11 نقطة فقط عن منطقة الهبوط. خاضوا هذه المواجهة بعد أن فازوا في آخر سبع مباريات فقط، وفازوا 1-0 في كأس الاتحاد الإنجليزي على ملعب ولفرهامبتون واندرارز.

التقى الناديان مرة أخرى الأسبوع الماضي، لكن هذه المرة كان ولفرهامبتون هو من هزم ليفربول 3-0 على أرضه. شكل الدوري الإنجليزي ضعيف بفارق نقطة واحدة فقط في آخر أربع مباريات الثلاثة الآخرون خسروا ولكن هذه ليست أسوأ إحصائية.

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وتلقوا ثلاثة أهداف في كل خسارة أمام برينتفورد وبرايتون وولفز. تم استقبال 28 هدفًا في الدوري هذا الموسم، وهو نفس الرقم الذي استقبله إيفرتون شكل المنزل لا يزال قويا على الرغم من تحقيق ستة انتصارات من أصل عشرة وخسارة واحدة فقط ضد ليدز يونايتد.



كورة لايف بث مباشر مباراة ليفربول وايفرتون

عاد إيفرتون إلى مشاكل الهبوط واستبدل مؤخرًا المدرب فرانك لامبارد بشون دايكي. إنهم على بعد نقطة واحدة من منطقة الأمان وسيشهد فوز نادر على ملعب آنفيلد تقدمهم للمركز 16. خسر إيفرتون ستة من آخر سبع مباريات في الدوري الإنجليزي الممتاز قبل أن يقرروا إسقاط لامبارد.

كما هو الحال في كثير من الأحيان، أدت هذه الخطوة إلى أداء أفضل في مباراتهم التالية حيث هزموا متصدر الدوري أرسنال على أرضهم.

هل يمكنهم الاستمرار على هذا المستوى في ديربي ميرسيسايد هذا؟ مستواهم خارج أرضهم متواضع بنقطتين فقط من آخر ست نقاط في الدوري الإنجليزي.

لقد تمكنوا من تحقيق فوز واحد فقط خارج أرضهم في الدوري هذا الموسم (كان ذلك في ذيل الجدول في ساوثهامبتون) وتم تسجيل ستة أهداف فقط في عشر مباريات. يمكن أن يحقق ليفربول فوزًا صعبًا على أرضه.

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فاز ليفربول بستة من مبارياته العشر على أرضه هذا الموسم. فاز إيفرتون في مباراة واحدة فقط خارج أرضه في الدوري هذا الموسم. سجل إيفرتون ستة أهداف فقط في عشر مباريات خارج الدوري، ويملك إيفرتون نقطتين فقط من آخر ست مباريات خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

فاز إيفرتون بواحدة من آخر 27 مباراة له ضد ليفربول. ليفربول لديه قائمة صعبة من المباريات خارج أرضه مع مباريات ضد نيوكاسل يونايتد وريال مدريد. قبل ذلك استضافوا إيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز في محاولة يائسة للمنافسة مرة أخرى في دوري أبطال أوروبا.

وواصلوا استقبال الأهداف خارج أرضهم حيث خسروا ست مباريات في الدوري هذا الموسم. المستوى على أرضهم أفضل بكثير وهم يواجهون فريق إيفرتون الذي يخيب أمله باستمرار على المسار الصحيح.

موعد مباراة ليفربول وإيفرتون فى الدورى الإنجليزى الممتاز

ومن المقرر أن تقام مباراة ليفربول وإيفرتون اليوم الاثنين 13 فبراير في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر والمغرب، والساعة العاشرة ليلًا بالتوقيت المحلي في القاهرة -مصر والسودان والأردن. وجنوب إفريقيا-. والساعة الحادية عشرة ليلًا بتوقيت مكة المكرمة: السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان والساعة الثانية عشرة صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة: دبي وأبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ضد إيفرتون في الدوري الإنجليزي

يُذاع دربي ميرسيسايد بين ليفربول وإيفرتون على قناة بي إن سبورتس في تمام العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وقناة بي إن سبورتس هي المذيع الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.

تشكيلة ليفربول أمام ايفرتون في الدوري الانجليزي

حارس المرمى: أليسون بيكر

خط المدافع: ستيفان باتيك – جو جوميز – جويل ماتيب – ترينت ألكسندر أرنولد

خط الوسط: فابينيو – جوردان هندرسون – هارفي إليوت

خط الهجوم: داروين نونيز – محمد صلاح – كودي جاكوبو

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