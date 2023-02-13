يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يجد عشاق كرة القدم الإنجليزية أنفسهم على موعد مع صدام ناري مرتقب من الطراز الرفيع لا يقبل القسمة على إثنين، يلا شوت ليفربول.. مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون بث مباشر صلاح HD مشاهده ليفربول تويتر وذلك حينما يواجه فريق ليفربول ضيفه وجاره العنيد فريق إيفرتون في ديربي الميرسيسايد على أرضية ملعب أنفيلد رود في مساء يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023.





بث مباشر ليفربول وإيفرتون، إيفرتون يأمل في مواصلة انتفاضته رفقة مدربه الجديد شون دايتش الطامح إلى قيادة فريق التوفيز من أجل البقاء في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الموسم القادم، ويدفع إيفرتون ضريبة البداية المتعثرة لموسمه الحالي رفقة المدرب السابق فرانك لامبارد الذي تمت إقالته من منصبه رغم نجاحه في إبقاء الفريق ضمن أندية الصفوة في الموسم الماضي، إلا أنه لم يقم بتطوير اللاعبين وتسبب ذلك في دخول الفريق في نفق مظلم عبر تحقيق نتائج سلبية وكان من المنطقي إقالته في النهاية.









تقام مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في مساء يوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 على أرضية ملعب أنفيلد رود، وذلك تحديدًا في تمام الساعة:



العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز



تنقل مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية على القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي سهيل سات باعتبارها الناقل الحصري لحقوق نقل جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.



ومن المقرر، أن تنطلق مباراة ليفربول وإيفرتون في الجولة الحادية والعشرين ضمــن بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، في تمام الساعة الحادية عشر مساءً، بتوقيت الممـــــلكة العربية السعودية، على ملعب أنفيلد. حيث تذاع مباراة ليفربول ضد إيفرتون تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS PREMIUM HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف.





اخر أخبار ليفربول قبل مواجهة إيفرتون







تابع لايف ليفربول وإيفرتون، ليفربول يستعد لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى كافة المسابقات، وذلك على النحو التالي:



نيوكاسل يونايتد / ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول / ريال مدريد الإسباني، دوري أبطال أوروبا.

كريستال بالاس / ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول / ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول / مانشستر يونايتد، الدوري الإنجليزي الممتاز.





اخر أخبار إيفرتون قبل مواجهة ليفربول





مشاهدة مباشر ليفربول وإيفرتون، إيفرتون من جانبه يستعد أيضًا لخوض خمس مباريات في غاية الأهمية خلال المرحلة القادمة بعد هذه المباراة على مستوى بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز، وذلك أمام كلًا من ضيفه فريق ليدز يونايتد في المباراة الأولى، ثم ضيفه فريق أستون فيلا في المباراة الثانية، ومن ثم مضيفه فريق أرسنال في المباراة الثالثة، وبعد ذلك مضيفه فريق نوتينغهام فورست في المباراة الرابعة، وأخيرًا ضيفه فريق برينتفورد في المباراة الخامسة.



كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول ضد أيفرتون بث مباشر ويأتي نادي ليفربول في المركز العاشر في جدول ترتيب البريميرليج برصيد 29 نقطة بعد خوض 20 مباراة حتى الآن، حيث حقق الفوز في ثمان مواجهات وتعادل في 5 مبــاريات وهـــزم في 7 مباراة حتى الآن. ماتش ليفربول اليوم بث مباشر ويحتل فريق إيفرتون المركز الثامن عشر في جدول الترتيب، وذلك برصيد 18 نقطة، حيث تمكن من جمعهم في 21 مباراة، فحقق الفوز في 5 مباريات وتعادل في 6 مباريات، وتلــقى 11 هزيمة حتى الآن.





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