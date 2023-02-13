الآن بث مباشر ليفربول وإيفرتون يلا شوت yalla shoot || مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي بث مباشر

بث مباشر لمباراة ليفربول بقيادة النجم المصري محمد صلاح ضد إيفرتون في مباريات الدوري الإنجليزي.

يتصدر ليفربول اللقاء، ويحتل المركز العاشر في جدول الدوري الإنجليزي الممتاز، بإجمالي 29 نقطة فقط من إجمالي 20 مباراة خاضها، حيث فاز في 8 مباريات، وتعادل 5، وخسر في 7، وسجل لاعبيه. 34 هدفا واستقبلت شباكه 28 هدفا.

بث مباشر ليفربول وإيفرتون يلا شوت yalla shoot

ويسعى ليفربول لاستعادة خط انتصاراته في الدوري الإنجليزي، إذ لم يحقق أي انتصار منذ فوزه على ليستر سيتي بهدفين مقابل هدف واحد خلال الجولة الثامنة عشرة.

كما يأمل محمد صلاح في العودة للتسجيل مرة أخرى في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث غاب عن التسجيل خلال آخر خمس مباريات لعبها مع فريقه بعد أن سجل هدفه الأخير ضد ولفرهامبتون في كأس الاتحاد في يناير الماضي.

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وكان فريق ليفربول قد خسر أمام برايتون 2-1، في رابع كأس الاتحاد الإنجليزي، لتوديع بطولات البطولة، كما غادر منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية بعد فوزه على مانشستر سيتي 2-3 في دور الستة عشر.

مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون اليوم في الدوري الإنجليزي بث مباشر

أما فريق إيفرتون يدخل اللقاء محتلًا المركز الـ 18 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 18 نقطة مباراة.

ويسعى إيفرتون في مباراة اليوم في استغلال الحالة المعنوية الضعيفة لليفربول وتحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم.

تشكيل ليفربول المتوقع أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي

ومن المُنتظر أن يدفع يورجن كلوب مدرب ليفربول بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليسون بيكر

الدفاع: أرنولد، فيليبس، جوميز، روبرتسون

الوسط: هندرسون، بيانيتش، نابي كيتا

الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، كودي جاكبو

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