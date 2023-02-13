مشاهدة مباراة ليفربول اليوم؟ يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وايفرتون مباشر اليوم بمشاركة العالمي صلاح

يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث يحتدم الصراع ما بين جيران الميرسيسايد في مساء اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023، وذلك حينما يتواجه فريق ليفربول مع ضيفه وجاره العنيد فريق إيفرتون على أرضية ملعب أنفيلد رود في واحدة من كلاسيكيات كرة القدم الإنجليزية.











مباشر ليفربول وإيفرتون كورة لايف، مباراة ديربي الميرسيسايد ستكون بمثابة حياة أو موت بالنسبة إلى الجارين، فكلًا منهما يضع عينه على النقاط الثلاث والانتصار دون سواه، والغريب في الأمر أن كليهما يعاني بشدة هذا الموسم مع تفاوت درجة المعاناة، فمن جانب فريق ليفربول المعاناة تتمثل في استحالة الفوز بالألقاب، أما من جانب فريق إيفرتون فالوضع أسوأ بسبب الدخول في مسألة الصراع من أجل تفادي الهبوط إلى تشامبيون شيب.





تقام مباراة ليفربول وإيفرتون بث مباشر في مساء اليوم الإثنين الموافق 13 فبراير 2023 على أرضية ملعب أنفيلد رود، ويطمح إيفرتون للهروب من قاع جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بالإضافة لمواصلة الصحوة التي يمر بها الفريق منذ وصول شون دايتش للقيادة الفنية للفريق الملقب بالتوفيز، حبث حقق الفوز على أرسنال المتصدر بهدف نظيف.









وذلك تحديدًا في تمام الساعة:



العاشرة مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية.

الحادية عشر مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية.

الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وإيفرتون في الدوري الإنجليزي الممتاز



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يستقبل فريق ليفربول جاره وغريمه إيفرتون في ديربي الميرسيسايد ضمن مباريات الجولة الـ23 من عمر منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز على ملعب “أنفيلد روود”، ويمكنك مشاهدة مباراة ليفربول ضد إيفرتون عبر بث مباشر حيث تذاع مباراة ليفربول ضد إيفرتون تحديدًا عبر قناة BEIN SPORTS PREMIUM HD الأولى المشفرة، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما سوف يتولى التعليق على المباراة المعلق التونسي رؤوف خليف.





مشاهدة مباراة ليفربول وإيفرتون





تابع لايف ليفربول وإيفرتون، ليفربول لم يعش في الفترة الماضية سوى على وقع حالة من عدم الاستقرار في الأداء أو خاصة النتائج، ونستعرض لكم الآن نتائج فريق ليفربول في آخر ست مباريات خاضها في المرحلة الماضية على مستوى كافة المسابقات:



ليفربول 2/2 ولفرهامبتون، كأس الاتحاد الإنجليزي.

برايتون أند هوف ألبيون 0/3 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولفرهامبتون 1/0 ليفربول، كأس الاتحاد الإنجليزي.

ليفربول 0/0 تشيلسي، الدوري الإنجليزي الممتاز.

برايتون أند هوف ألبيون 1/2 ليفربول، كأس الاتحاد الإنجليزي.

ولفرهامبتون 0/3 ليفربول، الدوري الإنجليزي الممتاز.

اخر أخبار إيفرتون قبل مواجهة ليفربول في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز





بث مباشر ليفربول وإيفرتون

إيفرتون من جانبه غابت عنه الابتسامة في الكثير من المباريات باستثناء أولى مبارياته مع المدرب الجديد شون دايتش، ونستعرض لكم الآن نتائج فريق إيفرتون في آخر سبع مباريات خاضها في الفترة الماضية على مستوى كافة المسابقات، وذلك على النحو التالي:



إيفرتون 2/1 ولفرهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر سيتي 1/1 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 4/1 برايتون أند هوف ألبيون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

مانشستر يونايتد 1/3 إيفرتون، كأس الاتحاد الإنجليزي.

إيفرتون 2/1 ساوثهامبتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

وست هام يونايتد 0/2 إيفرتون، الدوري الإنجليزي الممتاز.

إيفرتون 0/1 أرسنال، الدوري الإنجليزي الممتاز.



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