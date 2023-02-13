مشاهدة مسلسل الغرور الحلقة 1 موسم 1 قصة عشق مترجمة جودة HD

تحميل مسلسل الغرور الحلقة الأولى بجودة عالية

نجحت قصة مسلسل الغرور الحلقة 1 قصة عشق في استقطاب شريحة كبيرة من محبي الدراما التركية بعد عرض الحلقة الأولى من المسلسل في 5 فبراير، والتي شارك فيها عدد من نجوم الدراما من بينهم رويا هيلين دمير بولوت، وألبرين ديماز، وكذلك ميليسا. أسلي باموق، شارك في البطولة.قصة مسلسل الغرور، تأليف إركان برجور، وإخراج دوغا كان أنافارتا، وتذاع في تمام الساعة الثامنة مساء الأحد من كل أسبوع على قناة "فوكس" التركية، ومن المقرر عرض الحلقة الثانية من المسلسل. يظهر في 12 فبراير.

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مسلسل الغرور الحلقة 1 مترجم - حيث أنه مع ازدياد عمليات البحث بشكل جنوني عن كل ما يخص مسلسل الغرور التركي والتي ظهرت خلال الساعات القليلة الماضية

وتأتي عمليات البحث المتزايدة عن مسلسل الغرور التركي نظرًا لبحث أكثر من سبعة ألاف متابع في دول عربية عدة لمشاهدة مسلسل الغرور التركي مترجم باللغة العربية.

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وتقدم موقع الفجر الإخبارية لمتابعينها الكرام في الوطن العربي من خلال هذا المقال مسلسل الغرور الحلقة 1 مترجمة موعد عرض مسلسل الغرور التركي

من المقرر عرض مسلسل الغرور التركي كل يوم جمعة في تمام الساعة الثامنة والنصف بتوقيت أنقرة وتعرض على قناة FOX حيث يتم عرضها باللغة التركية وبعدها يتم ترجمتها باللغة العربية وتداولها عبر المواقع الإلكترونية ومنها موقع الفجر.

قصة مسلسل الغرور التركي

تدور قصة مسلسل الغرور التركي الجديد حول ارهان الذي خطط زواجه من خطيبته ايليف حيث يواجه ديون كبيرة جدًا بينما يتلقس من مديرته سيبال عرض مميز يغير حياته في اتجاه اخر