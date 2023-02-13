مسلسل الغرور الحلقة 1 مترجمة للعربية قصة عشق

مسلسل الغرور الحلقة 1 مترجمة للعربية قصة عشق، يتيح موقع الفجر لمتابعيه تحميل مسلسل الغرور الحلقة 1 مترجم HD ماي سيما، تدور قصة مسلسل الغرور، حول «إليف» و«أورهان» المخطوبان واللذان يحبان بعضهما البعض كثيرًا، ويخططان للزواج وبناء منزل سعيد، ولكن الأمور لا تسير وفقا للمخطط حيث يتعرض «أورهان» للخداع ويواجه ديون يصعب عليه سدادها، لتنقلب حياتهما رأسا على عقب خاصة أن تلك الديون من المستحيل سدادها تحول حياتهما إلى كابوس، ولكن يتلقى «أورهان» عرضا من «سيبيل» رئيسة شركته سيغير حياتهم إلى الأبد.

تحميل مسلسل الغرور الحلقة 1 مترجم HD ماي سيما

أبدت الممثلة التركية ميليسا باموق، التي تقوم بدور «سيبيل» إعجابها بقصة مسلسل الغرور، قائلة: « قصة مسلسل الغرور تقدم الشخصيات بشكل أكثر واقعية من المسلسلات الأخرى، تحديدا شخصية سيبيل فهي رمادية ما بين الأبيض والأسود، فهي امرأة وحيدة ولكنها قوية وناجحة»، وفقا لما نشره موقع «فوكس» التركي.

وأضافت: «يسير تصوير المسلسل بشكل جيد للغاية، مررت بلحظات من الخوف أثناء مشهد السباحة الليلي، لكنها كانت ممتعة أيضًا».

مسلسل الغرور الحلقة 1 مترجمة للعربية قصة عشق

بينما تحدث الممثل ألبرين ديماز عن شخصيته في قصة مسلسل الغرور، قائلا: «أورهان على الرغم من أنه يحب خطيبته إليف بجنون، إلا أنه سيكون على وشك اختيار كبير سيقلب حياته رأسًا على عقب، وبالتالي ستزيد كل حلقة من الإثارة».

مسلسل الغرور الحلقة 1 مترجمة للعربية قصة عشق

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