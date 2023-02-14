أسعار البيض والدواجن اليوم.. الحكومة تواصل ضخ كميات جديدة من الأعلاف لخفض الأسعار

كشف الاتحاد العام للدواجن، ان اسعار البيض والدواجن بالمزراعة حققت استقرار في تعاملات اليوم بالمزراعة، بعدما شهدت ارتفاعات على مدار الايام الماضية، مع استمرار الحكومة ضخ كميات من الاعلاف بأسعار مخفضة لضبط الاسواق وتوفير الدواجن والبيض بأسعار رخيصة للمواطنين.

وذكر الاتحاد العام للدواجن في النشرة اليومية الخاصة بتحديد اسعار بيع البيض بالمرزعة، أن اسعار طبق البيض الأحمر والابيض استقر عند 110.75 جنيها، كما استقر سعر طبق البيض البلدي عند 115 جنيها، ووصل سعر دجاج التسمين إلى 70 جنيها، والكتكوت إلى 23 جنيها.

التجار يستغلون عودة المدارس:

وكانت اسعار البيض قد شهد ارتفاعات منذ بداية شهر فبراير، مع استغلال التجار عودة المدارس في رفع اسعارهم على الرغم من ثبات اسعار تكاليف التربية، واستمرار الافراجات الدورية عن الاعلاف بالاسواق من قبل الحكومة لتوفيرها لهم باسعار عادلة حسب عبد العزيز السيد رئيس شعبة الدواجن، ححيث وصل متوسط سعر طبق البيض إلى 115 جنيها.

أكد عبد العزيز السيد، أن اسعار الاعلاف شهدت ارتفاعات خلال شهر فبراير لكن لا يعني ان يستغلها التجار في رفع الاسعار خاصة وان مصانع الاعلاف لا تزال تمتلك مخزونات بالأسعار القديمة مطالبا الحكومة بتشديد الرقابة على اسعار الاعلاف لضمان استقرار اسعار الدواجن وانخفاضها للمستهلك.

أسعار الدواجن اليوم في مصر الهياكل 45 جنيها:

واستقرت اسعار الدواجن بالاسواق اليوم ايضا:

سجل سعر الدواحن الحية نحو 70 جنيها بالمزارع لتصل إلى المستهلك إلى 79 جنيها.

وسجل سعر كيلو الفيلة 165 جنيها.

ووصل سعر الهياكل إلى 45 جنيها.

وسجل سعر الكبد والقوانص 70 جنيها.

وبلغ سعر كيلو الوراك 81 جنيها.

وبلغ سعر شيشر الدواجن بالاسواق 158 جنيها.

الحكومة تواصل الافرج عن الاعلاف:

من جانبها تواصل الحكومة جهودها في الافراج عن الاعلاف وتوفيرها لمربين الدواجن بأسعار مدعمة.

أعلن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي إنه بالتنسيق مع البنك المركزي المصري تم الإفراج عن 199 ألف طن من الذرة وفول الصويا بنحو 96 مليون دولار وذلك خلال الفترة من 26/1/2023 حتى 9/2/2023

وقال ان الإفراج شمل 156 ألف طن من الذرة بنحو 56 مليون دولار ونحو 43 ألف طن من فول الصويا بقيمة نحو 32 مليون دولار وأيضا اضافات اعلاف بنحو 8 مليون دولار.

ليصبح إجمالي ما تم الأفراج عنه خلال الفترة من (16 أكتوبر2022 حتى 9 فبراير 2023) 2.495 مليون طن منهم 1.750مليون طن ذرة، 745 ألف طن فول صويا وإضافات اعلاف وذلك بإجمالي مبلغ 1.250 مليار دولار

وأضاف "القصير" ان ذلك ياتى في إطار متابعة تنفيذ توجيهات د مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بشأن الإفراج عن مستلزمات الإنتاج من الموانئ المصري، مشيرا إلى أن الافراج يستهدف توفير كميات فى الاسواق من الذرة والصويا والتي هي المكونات الأساسية لاعلاف الدواجن وايضا حيوانات المزرعة، وأوضح وزير الزراعة أن هناك متابعة مستمرة وتنسيق كامل مع البنك المركزي واتحاد الدواجن للإفراج الدوري عن الذرة وفول الصويا وخامات وإضافات الاعلاف من الموانئ المصرية.