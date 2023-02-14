اسعار الحديد والاسمنت اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023

سجلت اسعار الحديد والاسمنت في مصر اليوم استقرار، بعدما شهدت الاسعار ارتفاعات على مدار الايام الماضية.

أسعار الحديد تستقر اليوم:



استقر سعر طن حديد عز عند 25985 جنيه تسليم أرض المصنع، وسجل سعر طن السويس للصلب تسليم أرض المصنع 26850 جنيه للطن، تسليم أرض مصنع، واستقر سعر طن حديد العشري تسليم أرض المصنع مسجلا 23300 جنيه، وسجل سعر طن حديد بشاي تسليم أرض المصنع عند 27 ألفًا و360 جنيهًا، واستقر سعر طن حدي، المصريين تسليم أرض المصنع مسجلا 26 ألفًا و850 جنيهًا، وسجل سعر طن حديد العتال تسليم أرض المصنع 23 ألفًا و400 جنيه، ووصل سعر طن حديد المراكبي تسليم أرض المصنع إلى 25 ألفًا و500 جنيه.

أسعار الاسمنت تستقر اليوم

استقر سعر طن الأسمنت المسلح ليسجل 1933 جنيهًا، كما ثبت سعر أسمنت النصر مسجلا 1890 جنيه، واستقر سعر طن أسمنت لافارج عند 1860 جنيهًا، وسجل سعر أسمنت وادي النيل 1863 جنيهًا، وثبت سعر طن أسمنت حلوان عند 1923 جنيهًا، واستقر سعر طن أسمنت السويدي ليسجل نحو 1940 جنيهًا