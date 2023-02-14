بطمن عليك لـ عمرو دياب تتصدر تريند جوجل في يوم عيد الحب

منوعات
بوابة الفجر

تتصدر أغنية بطمن عليك لـ عمرو دياب تريند جوجل، حيث يبحث عدد كبير من المواطنين عن الأغنية لمتابعتها وخاصة في يوم عيد الحب العالمي الموافق اليوم الثلاثاء الرابع عشر من فبراير لعام 2023.

بطمن عليك عمرو دياب 

والفنان عمرو دياب طرح أغنية بطمن عليك، بالتزامن مع عيد الحب ليتابعها كل الأشخاص الذين يعيشون قصة حب مع الشريك، حيث تم طرحها عبر إحدى شركات الاتصالات.

أغنية بطمن عليك 

وتعتبر أغنية «بطمن عليك» للفنان عمرو دياب من كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أحمد إبراهيم، وميكساج وديجيتال ماستر أمير محروس.

كلمات أغنية بطمن عليك 

وتقول مطلع الأغنية: «أنا بطمن عليك مش عايز حاجة منك، غير بس إنك ترد، إنت كويس بجد؟، مش ناقصك أي حاجة؟، مش ناقصك أي حد؟، يا بعيد عن عيني، يا عيني بعيد، م القلب أنا بسلم، منا معزز سلام الإيد»

الفنان عمرو دياب

وكان الفنان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفلا كبيرا في الرياض، وقدم على مدار ساعتين مجموعة من أشهر أغنياته، وسط تفاعل كبير من الحضور.

عيد الحب 2023

ويحتفل اليوم المرتبطين بعيد الحب عن طريق تقديم باقات من الورود والزهور للشريك أو إهداء رسالة نصية مكتوبة عبر الواتساب أو الفيسبوك، ويقدم العشاق الهدايا لبعضهم البعض.

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