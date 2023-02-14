كندا تحث مواطنيها على تجنب السفر إلى بيلاروسيا

حثت الحكومة الكندية، مواطنيها، إلى تجنّب السّفر إلى بيلاروسيا، بسبب ما وصفته بخطر التطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا.

وجاء في بيان التوصيات الذي نشرته الحكومة، "تجنبوا السفر إلى​ بيلاروس بسبب خطر التّطبيق التعسّفي للقوانين المحليّة، والنزاع المسلح بين روسيا وأوكرانيا".

وأشار البيان، إلى أن السفارة الكندية في بولندا، لديها قدرة محدودة للغاية لمساعدة الكنديين في بيلاروس، وطرحت مغادرة البلاد على متن الرحلات التجارية.

وفي وقت سابق، حثت الولايات المتحدة مواطنيها على عدم السفر إلى روسيا ومغادرة أراضيها على الفور، حسبما جاء في بيان نشرته السفارة الأمريكية في موسكو على موقعها الإلكتروني أمس الاثنين.