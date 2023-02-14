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مصرع سائق شاحنة جراء انحراف قطار في ولاية تكساس الأمريكية

عربي ودولي
بوابة الفجر

أفادت إدارة شرطة سبلندورا بولاية تكساس الأمريكية، وفاة سائق شاحنة إثر اصطدام قطار شاحنته.

وأضافت الشرطة، أن مركز اتصالات مقاطعة مونتغومري تلقى مكالمات متعددة حول حادثة تصادم قطار وشاحنة ذات 18 عجلة قبل الساعة 7:30 صباحا.

وذكرت وسائل إعلام أمريكية، أنه وعندما وصل الضباط إلى مكان الحادث، توفي سائق الشاحنة؛ متأثرا بجروحه.

وبحسب ما ورد، كان القطار يتجه جنوبا عندما عبرت شاحنة ذات 18 عجلة السكة وأصيبت، ووفقا لموقع "kiro7" فقد جر القطار الشاحنة نحو نصف ميل.

وأكدت الشرطة أنه لم تكن هناك أذرع حراسة أو أضواء عند المعبر، حيث وقع الحادث وأنه كان يجب أن يكون لدى سائق الشاحنة خط رؤية واضح لمشاهدة القطار.

وقالت الشرطة لموقع "KHOU" الأمريكي، إن نحو 15 قاطرة خرجت عن المسار نتيجة الحادص، وأوضحت في السياق أن إخلاء المكان قد يستغرق نحو 15 ساعة.

وأشارت إلى أن التحقيق جار لمعرفة المزيد من التفاصيل.

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