البرازيل تكشف حقيقة إصدار توصيات لمواطنيها بمغادرة روسيا

أوضحت وزارة الخارجية البرازيلية، صحة المعلومات التي تناقلتها بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، عن إصدار توصيات لمواطنيها بمغادرة روسيا.

وأكدت الخارجية البرازيلية لوكالة "تاس" الروسية، أن تلك المعلومات "لا تتطابق مع الواقع، مضيفة أن المعلومات الرسمية تنشر في موقع القنصلية على الانترنت حصرا، وكذلك في البيانات الصحفية وعلى صفحات البعثات الدبلوماسية البرازيلية في الخارجية، وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق نشرت قنوات برازيلية على "تلغرام" مزاعم حول أن الحكومة البرازيلية أصدرت توصيات للمواطنين البرازيليين بمغادرة أراضي روسيا وبيلاروس، ثم تناقلت تلك الأنباء وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.