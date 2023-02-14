رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مشروعات تطوير المناطق الخطرة وغير المخططة بمدينتي أبورديس وأبوزنيمة"

محافظات
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

المهندس خالد صديق: "بحثنا مع محافظ جنوب سيناء موقف تطوير العشوائيات وإنشاء مصدات على مخرات السيول بالحي الأول بمدينة أبوزنيمة لحماية الأهالي من مخاطر السيول.
اللواء خالد فودة: "المشروعات تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.. وضمان جودة الخدمات بكافة مناطق المحافظة"

التقى المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لبحث آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، لتنفيذ عدد من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة بالمحافظة.
وأكد "صديق"، أن اللقاء شهد استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير المخططة داخل "حي السلام" بمدينة أبورديس، و"الحي الأول" بمدينة أبوزنيمة، ومستجدات تنفيذ أعمال البنية التحتية ورصف الطرق بالمنطقتين، وكذلك أعمال الإنارة والكهرباء، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي وغيرها.
وأضاف "صديق"، أن اللقاء شهد أيضًا بحث خطوات إنشاء مصدات على مخرات السيول بالحي الأول بمدينة أبوزنيمة بتكلفة ٦.٢ مليون جنيه، وذلك لحماية الأهالي في تلك المنطقة السكنية من مخاطر السيول. 
ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء على أهمية مشروعات صندوق التنمية الحضرية بالمحافظة، ودورها في الارتقاء بحياة المواطنين، وضمان جودة الخدمات في المناطق غير المخططة بجانب القضاء على المناطق غير الآمنة بالمحافظة، وتوفير السكن البديل لقاطنيها.
وعقب اللقاء، أجرى رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ جنوب سيناء زيارة ميدانية لمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة ضمن مشروعات القضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم إنشاء 31 عمارة سكنية بالمنطقة، تضم 496 وحدة سكنية، كمرحلة أولى، كسكن بديل لقاطني مناطق "الرويسات" غير الآمنة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بتكلفة بلغت ١٤٥ مليون جنيه.
يذكر أن صندوق التنمية الحضرية ينفذ ٧ مشروعات بمحافظة جنوب سيناء ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة، وذلك داخل ٥ مدن بالمحافظة، وهي: شرم الشيخ، ودهب، والطور، وأبو زنيمة، ونويبع، بتكلفة تبلغ ٢٧٣.٦ مليون جنيه، شملت تطوير منطقتي "الرويسات" بمدينة شرم الشيخ، و"الجبيل" بمدينة الطور مع إنشاء محطة صرف صحي وسوق حضاري، وكذلك إنشاء مصدات على مخرات السيول، بمنطقة "وادي البيضاء" بمدينة دهب، و"الحي الأول" بمدينة أبو زنيمة، ومنطقتي "المزينة" و"الترابين" بمدينة نويبع.

IMG-20230214-WA0012
IMG-20230214-WA0012
IMG-20230214-WA0013
IMG-20230214-WA0013
IMG-20230214-WA0010
IMG-20230214-WA0010
IMG-20230214-WA0011
IMG-20230214-WA0011
IMG-20230214-WA0009
IMG-20230214-WA0009

الأكثر قراءة

كلام رومانسي لعيد الحب: الفلانتين لعام 2023 "عبارات ومعايدات"

معايده عيد الحب للحبيب 2023 | معايده للحبيب بعيد الحب كلام رومانسي لعيد الحب

عاجل.. الحكومة: بيانات صندوق النقد تتوقع انخفاضًا لمعدل التضخم في مصر 2023

رسميا.. لجنة الحكام تعلن إيقاف إبراهيم نور الدين لأجل غير مسمى

عاجل.. حارس يفقد حياته بعد إنقاذه لركلة جزاء

عاجل.. كولر يستقر على استبعاد ثلاثى الأهلي من المباريات بسبب سوء المستوى

ماي سيما الجديد | موقع ماي سينما لمشاهدة وتحميل الفلام "رابط مفعل" شاهد الافلام والمسلسلات الحصرية | My cima

عاجل "العيد بكرة" رسائل الفلانتاين للمخطوبين ورسائل عيد الحب لحبيبتي.. أجمل العبارات والتهاني 2023