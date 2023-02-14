رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ جنوب سيناء يتفقدان مشروعات تطوير المناطق الخطرة وغير المخططة بمدينتي أبورديس وأبوزنيمة"

المهندس خالد صديق: "بحثنا مع محافظ جنوب سيناء موقف تطوير العشوائيات وإنشاء مصدات على مخرات السيول بالحي الأول بمدينة أبوزنيمة لحماية الأهالي من مخاطر السيول.

اللواء خالد فودة: "المشروعات تستهدف الارتقاء بحياة المواطنين.. وضمان جودة الخدمات بكافة مناطق المحافظة"

التقى المهندس خالد صديق، رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الحضرية، باللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، لبحث آخر مستجدات التعاون المشترك بين الجانبين، لتنفيذ عدد من مشروعات تطوير المناطق غير الآمنة وغير المخططة بالمحافظة.

وأكد "صديق"، أن اللقاء شهد استعراض الموقف التنفيذي لتطوير المناطق غير المخططة داخل "حي السلام" بمدينة أبورديس، و"الحي الأول" بمدينة أبوزنيمة، ومستجدات تنفيذ أعمال البنية التحتية ورصف الطرق بالمنطقتين، وكذلك أعمال الإنارة والكهرباء، وتطوير شبكات المياه والصرف الصحي وغيرها.

وأضاف "صديق"، أن اللقاء شهد أيضًا بحث خطوات إنشاء مصدات على مخرات السيول بالحي الأول بمدينة أبوزنيمة بتكلفة ٦.٢ مليون جنيه، وذلك لحماية الأهالي في تلك المنطقة السكنية من مخاطر السيول.

ومن جانبه، أكد محافظ جنوب سيناء على أهمية مشروعات صندوق التنمية الحضرية بالمحافظة، ودورها في الارتقاء بحياة المواطنين، وضمان جودة الخدمات في المناطق غير المخططة بجانب القضاء على المناطق غير الآمنة بالمحافظة، وتوفير السكن البديل لقاطنيها.

وعقب اللقاء، أجرى رئيس صندوق التنمية الحضرية ومحافظ جنوب سيناء زيارة ميدانية لمنطقة الرويسات بمدينة شرم الشيخ، لمتابعة أعمال تطوير المنطقة ضمن مشروعات القضاء على المناطق غير الآمنة، حيث تم إنشاء 31 عمارة سكنية بالمنطقة، تضم 496 وحدة سكنية، كمرحلة أولى، كسكن بديل لقاطني مناطق "الرويسات" غير الآمنة بمدينة شرم الشيخ، وذلك بتكلفة بلغت ١٤٥ مليون جنيه.

يذكر أن صندوق التنمية الحضرية ينفذ ٧ مشروعات بمحافظة جنوب سيناء ضمن مشروع تطوير المناطق غير الآمنة، وذلك داخل ٥ مدن بالمحافظة، وهي: شرم الشيخ، ودهب، والطور، وأبو زنيمة، ونويبع، بتكلفة تبلغ ٢٧٣.٦ مليون جنيه، شملت تطوير منطقتي "الرويسات" بمدينة شرم الشيخ، و"الجبيل" بمدينة الطور مع إنشاء محطة صرف صحي وسوق حضاري، وكذلك إنشاء مصدات على مخرات السيول، بمنطقة "وادي البيضاء" بمدينة دهب، و"الحي الأول" بمدينة أبو زنيمة، ومنطقتي "المزينة" و"الترابين" بمدينة نويبع.

IMG-20230214-WA0012

IMG-20230214-WA0013

IMG-20230214-WA0010

IMG-20230214-WA0011