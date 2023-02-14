بالتزامن مع عيد الحب.. أفلام رومانسية تعرض في السينما

يحتفل الشعب المصري اليوم بعيد الحب، الذي يأتي موعده في يوم 14 من شهر فبراير لكل عام، ويعرض في السينمات في موسم عيد الحب العديد من الأعمال الرومانسية والتي ينجذب لها العشاق في هذه المناسبة.

وترصد لكم بوابة "الفجر الإلكترونية"، أبرز الأفلام المعروضة في السينما المصرية اليوم بالتزامن مع عيد الحب المصري، والتي تناسب هذه المناسبة.

فيلم "أنا لحبيبي" في عيد الحب

طرحت الشركة المنتجة لفيلم "أنا لحبيبي" هذا العمل في بداية شهر فبراير، حيث يتميز هذا الشهر بتردد الكثير من الجمهور على السينما الاحتفال بعيد الحب.

بوستر فيلم أنا لحبيبي

وشارك في بطولة فيلم "أنا لحبيبي" كل من كريم فهمي، ياسمين رئيس، سوسن بدر، محمد الشرنوبي، بيومي فؤاد، محسن محيي الدين، والفيلم من تأليف محمود زهران، ومن إخراج هادي الباجوري، وحقق هذا العمل إيرادات عالية، وتفاعل معاها الجمهور عبر مواقع التواصل الإجتماعي.

فيلم “الحب بتفاصيله” في عيد الحب

طرح فيلم "الحب بتفاصيله" في موسم عيد الحب المصري، ولكنه لم يحقق النجاح المطلوب، بل تراجعت إيراداته في أول أسبوع عرض له، فيلم ينجذب الجمهور لفكرة العمل، مما جعله يحتل المركز الأخير في قائمة الإيرادات.

بوستر فيلم الحب بتفاصيله

فيلم "الحب بتفاصيله"، من بطولة محمد نور، ملك قورة، مصطفى أبو سريع، علاء مرسى، كريم الحسينى، محمد غنيم، مصطفى عباس، كاريمان، دينا هلال، ناردين عبد السلام، والفيلم إنتاج شاكر بن يحمد وهيثم حسن وتأليف كريم الحسيني ومحمد مختار ومحمد السباعي وإخراج محمد حمدى.

ويضم هذا الفيلم خمسة أغاني رومانسية للعديد من النجوم بمناسبة عيد الحب، من ضمنهم أغنية للنجم مصطفى قمر مع محمد نور.

