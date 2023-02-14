قصة عشق: مسلسل اخوتي الحلقة 1 مترجمة سيما كلوب | مسلسل اخوتي الحلقة الاولي دون تقطيع

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أربعة أخوة يعيشون حياة سعيدة مع والديهم، فقراء بجيوب فارغة لكن قلوبهم مليئة بالحب. تنقلب حياتهم في يوم أسود أظلم حياتهم وتركهم وحيدين دون والديهم.

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