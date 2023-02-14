روابط قصة عشق: مسلسل اخوتي الحلقة 1 الاولى مترجمة HD.. شاهد مسلسل اخوتي كامل مدبلج ماي سيما
مسلسل اخوتي الحلقة 1 الاولى مترجمة HD، تحكي قصص كل من قادير، عمر، آسيا وأمل. الأخوة الأربعة وكفاحهم من أجل الحياة.حيث كانوا يعيشون حياة سعيدة مع والديهم. كانوا فقراء بجيوب فارغة لكن قلوبهم مليئة بالحب.وتنقلب حياتهم بيوم مظلم أظلم حياتهم وتركهم وحيدين دون والديهم.
ويتمتع مسلسل اخوتي بمتابعة واسعة وكبيرة من قبل الجمهور العربي التركي، وينتظرون على احر من الجمر مسلسل اخوتي الحلقة 1 وسيكون المسلسل ملئ بالتشويق والرومانسية، ونحيط المشاهدين بأنه لا يحق لنا نشر وعرض مسلسل اخوتي الحلقة الاولي الا بعد ان يعرض على القناة التركية الناقلة له..
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اخوتي الحلقة 1 قصة عشق الأصلي مترجمة دون اعلانات مشاهدة وتحميل مسلسل اخوتي الحلقة 1 الاولى مترجم للعربية مباشر جودة عالية BluRay المسلسل التركي اخوتي حلقة 1 كاملة يوتيوب تدور احداث القصة في جو دراما اخراج المبدع سيركان بيرينسي شاهد اخوتي 1 اون لاين على موقع قصة عشق.
أدوار ممثلين مسلسل اخوتي وقصة العمل
- الممثل التركي جليل نالجكان والذي قام بتجسيد دور عاكف أتاكول.
- الممثلة أهو ياغتو والتي قامت بتجسيد دور سوزان مانياسلي.
- الممثل كونيت ميتي والذي قام بتجسيد دور أورهان إرين.
- الممثل فاديك سيفين أتاسوي والذي قام بتجسيد دور سينجول إرين.
- الفنان هاليت أوزجور ساري والذي قام بتجسيد دور قادر إرين.
- الفنان يجيت كوجاك والذي قام بتجسيد دور عمر ارين.
- الممثلة سو بورسو يازجي كوسكيون قامت بتجسيد دور آسيي إرين.
- الممثلة أيلين أكبينار قامت بتجسيد دور إميل إرين.