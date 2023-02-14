جمعية المصارف الإيطالية: متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بلغ 3.51 في المائة في يناير

الاقتصاد
بوابة الفجر

أفاد تقرير لجمعية المصارف الإيطالية، اليوم الأربعاء، أن متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض بلغ 3.51 في المائة في يناير، حسبما ذكرت وكالة نوفا الإيطالية للأنباء.

وبحسب التقرير، فقد سجلت أسعار الفائدة على معاملات التمويل الديناميكيات التالية: كان متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض 3.51 في المائة من 3.20 في المائة في الشهر السابق و6.18 في المائة قبل الأزمة، في نهاية عام 2007، في يناير 2023، بعد الزيادات في أسعار فائدة البنك المركزي الأوروبي.

وبلغ متوسط معدل معاملات القروض التجارية الجديدة 3.70 في المائة من 3.55 في المائة في الشهر السابق؛ 5.48 في المائة في نهاية عام 2007؛ وبلغ متوسط سعر صفقات شراء المنازل الجديدة 3.53 في المائة من 3.01 في المائة في الشهر السابق، و5.72 في المائة في نهاية عام 2007.

علاوة على ذلك، بلغ صافي القروض المتعثرة (أي صافي التخفيضات والمخصصات التي قدمتها البنوك بالفعل بمواردها الخاصة) 14.2 مليار يورو في ديسمبر 2022، بانخفاض بنحو 2 مليار يورو مقارنة بالشهر السابق (-12.4 في المائة)، ونحو 1 مليار أقل من ديسمبر 2021.

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