رئيس اقتصادية قناة السويس يبحث التعاون المشترك مع "DAI" اليابانية في قطاع الإنشاءات

الاقتصاد
بوابة الفجر

 

 

 التقى وليد جمال الدين رئيس اقتصادية قناة السويس في ثاني أيام جولته الأسيوية،  كاتسوهيكو ناكامورا المدير العام لشركة DAI Nippon Construction العالمية والعاملة في قطاع الإنشاءات.


وقدم رئيس المنطقة الاقتصادية خلال الاجتماع عرضًا تفصيليًا عن المنطقة الاقتصادية ومواقع مشروعاتها، وما تشهده موانئ المنطقة من أعمال تطوير لخدمة التجارة العالمية، موضحًا أوجه التعاون المشترك والممكنة مع الشركة خاصة في  مشروعات البنية التحتية والمرافق خاصة مشروعات محطات معالجة المياه وتحلية المياه.


على جانب آخر، عرض مدير عام الشركة الأنشطة التي تعمل بها الشركة في الأسواق الخارجية وخاصة فى مجال الإنشاءات حيث تتمتع الشركة بسابق خبرة طويلة لها في إنشاء عدد من المشروعات في مصر.
 

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