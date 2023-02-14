مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت || الأسطورة مباراة باريس وبايرن بث مباشر اليوم

يلا شوت مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت هو الموعد الذي ينتظره عشاق المستديرة وستعرف المقابلة التي ستجرى على ملعب بارك دي برينس برسم دور ال16 المنافسة عصبة الأبطال انظار الجميع فهي مباراة رد الدين لفريق العاصمة الفرنسية والذي خسر جميع مبارياته الأخيرة أمام العملاق البافاري

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا 2022-23، يوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير 2023 على ملعب حديقة الأمراء في باريس. وتنطلق صافرة البداية في تمام الساعة التاسعة بتوقيت المغرب، العاشرة بتوقيت مصر.

يلا شوت مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر ومن المقرر ان يتم نقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ عن مجموعة قنوات بي ان سبورت، والتي تنقل مباشرة من خلال بث مباشر هي HDR 4K beIN أو من خالل قناة Premium HD 1 Sports beIN HDR 4K beIN تعليق حسن العيدروس.

يسعى باريس سان جيرمان لتعزيز ألقابه في الدوري الأبطال، حيث لم يحقق البطولة في تاريخه، أما البايرين يأتي قد حقق اللقب 6 مرات في تاريخه، وفيما لي نستعرض معكم موعد مباراة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين وحكم المباراة، وترددات القنوات الناقلة.

يلا شوت مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ كورة 365 بث مباشر في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، يستضيف ملعب استاد حديقة الأمراء في غرب العاصمة الفرنسية باريس لقاء باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبرايرالجاري ضمن منافسات إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

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سوف ينطلق البث المباشر لمباراة باريس والبايرن يلا شوت في دوري الأبطال اليوم في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة وفلسطين، طرابلس، الخرطوم، والساعة الحادية عشر مساء بتوقيت الرياض والدوحة، البحرين، دمشق، العراق، صنعاء، الأردن، والساعة الثانية عشر صباح اليوم التالي بتوقيت دبي وسلطنة عمان، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس والجزائر، والرباط.

القنوات الناقلة لـ بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مجانا في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، تذيع فضائيات بين سبورت beIN SPORTS القطرية كافة مباريات بطولة دوري أبطال أوروبا على قنوات بريميوم بالتعليق العربي وقنوات بين إنجلش بالتعليق الإنجليزي، وذلك في الشرق الأوسط وشمال القارة الإفريقية.

بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تويتر بث مباشر

تواجه بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان تويتر بث مباشر في نهائي دوري أبطال أوروبا موسم 2020، حيث خطف الفريق الألماني اللقب من الفريق الفرنسي الذي يبحث عن البطولة الغائبة عن مسيرته، وفيما يلي نقدم لكم تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 التي ستقدم بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال.

يقدم تطبيق beIN CONNECT الذكي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا الليلة، ويعتبر التطبيق تابع لقنوات بين سبورت ويتيح البث المباشر لجميع المباريات التي تذيعها قنوات بين سبورت عن طريق هاتف الجوال، حيث يمكن تحميل التطبيق للأندرويد أو iOS من المتاجر المتخصصة والاشتراك في إحدى باقاته الرياضية لمشاهدة البث الحصري للمباريات.

وقد تواجه باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في 11 مباراة، حسم الفريق الفرنسي 5 مباريات، أما الفريق الألماني فاز في 6 مباريات.