مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة 365 |ياسين تي في| الباريس والبايرن بث مباشر اليوم

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة 365 تجمع قمة نارية في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور ثمن النهائي، على ملعب بارك دي برنس بالعاصمة الفرنسية، ويمكنكم عبر الفجر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة 365.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة 365

تحظى مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونيخ، والمقرر إقامتها على ملعب "بارك دي برانس" في باريس، باهتمام كبير، حيث تجمع بين فريقين، كان لهما ترشيحات قوية للفوز باللقب قبل انطلاق البطولة. هذا الفصل.

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مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر كورة 365، يتصدر كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ جدول منافسات الدوري المحلي ببلدهما، لكن الفترة الماضية شهدت ظروفًا مختلفة لكل منهما في مسيرتهما المحلية، مما ضاعف الإثارة المتوقعة قبل المواجهة المرتقبة بينهما على بطاقة التأهل. لربع النهائي الأوروبي.

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وفيما حافظ باريس سان جيرمان على صدارته للدوري الفرنسي، بفارق 5 نقاط أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني، تعرض الفريق لأكثر من هزيمة منذ استئناف فعاليات الموسم الحالي في يناير الماضي بعد فترة توقف بسبب كأس العالم.

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وكانت آخر هذه الهزائم أمام موناكو بالدوري السبت الماضي، كما خرج الفريق قبلها بأيام قليلة من دور الـ16 لكأس فرنسا بالهزيمة أمام مارسيليا.

وعلى الجانب الآخر، استعاد فريق بايرن ميونخ اتزانه في الوقت المناسب قبل مواجهة سان جيرمان، ولكنه ما زال يفتقد عناصر مهمة للغاية في صفوفه قبل المواجهة المرتقبة، والتي تمثل تحديا بين طموح سان جيرمان، الذي لم يفز بلقب دوري الأبطال من قبل، وخبرة بايرن الذي توج باللقب 6 مرات سابقة.

وتتمثل العناصر الغائبة عن بايرن ميونخ بهذه المباراة في كل من المهاجم السنغالي ساديو ماني وحارس المرمى المخضرم مانويل نوير والمدافعين نصير مزراوي ولوكاس هيرنانديز.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تنطلق مواجهة مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

قناة مشاهدة مباراة مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ اليوم

تقوم قناة بي إن سبورتس 1 بريميوم بنقل مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، اليوم الثلاثاء، الموافق 14 فبراير 2023.

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد بايرن ميونخ اليوم

حراسة المرمي: دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديش - سيرجو راموس - ماركينيوس - أشرف حكيمي.

خط الوسط: ماركو فيراتي - دانيلو بيريرا - فيتور فيريرا،

خط الهجوم: نيمار جونيور - ليونيل ميسي - كيليان مبابي.

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تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد باريس سان جيرمان اليوم

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: ستانيتش، دايوت أوباميانكو، ماتياس دي لخت، ألفونسو ديفيز.

خط الوسط: كيميتش، جمال موسيالا، ليروي ساني.

خط الهجوم: توماس مولر، تشوبو موتينج، كينجسلي كومان.