مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر كورة لايف yalla shoot مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

شاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم في دوري أبطال أوروبا

نقدم لكم عبر موقعنا الفجر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر كورة لايف ينتظر مشجعو كرة القدم مباراة من العيار الثقيل بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مساء اليوم الثلاثاء 14 فبراير على ملعب بارك دي برنس، ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر كورة لايف

يقدم لمتابعيه مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ كورة لايف بث مباشر اليوم، وذلك مع انطلاق صافرة البداية المقرر لها في تمام الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، أي العاشرة بتوقيت القاهرة، وستنقل مواجهة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان على الهواء عبر قناة بي إن سبورت HD1 بريميوم بأداء صوتي للمعلق حسن العيدروس.

مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

تعود الحيارة لدوري أبطال أوروبا لمتابعة بث مباشر مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان يلا شوت من جديد بعد توقف طويل، بقمة ملتهبة تجمع بين الفريقين الكبيرين في البطولة الأعرق في العالم وأوروبا، فكلاهما يبحث عن الفوز في هذه الموقعة من أجل الاقتراب من التأهل لربع النهائي، ولقاء أخر بين ميلان وتوتنهام.

كان بايرن ميونخ قد ظهر بصورة مميزة للغاية في دوري الأبطال بدور المجموعات، فهو تربع على صجارة االمجموعة الثالثة برصيد 18 نقطة بلا أي هزيمة حتى اللحظة وهذا يعطي الفريق معنويات مرتفعة.

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الاسطورة لبث المباريات مباراة باريس وبايرن اليوم

الاسطورة لبث المباريات مباراة باريس وبايرن اليوم وتمر كتيبة المدير الفني جوليان ناجيلسمان بأفضل فتراته الفنية في الوقت الحاضر، فهو يقدم أداء رائع في الدور حيث حقق انتصارين متتتاليين، ليواصل التواجد على صدارة الدوري الألماني.

واستعد البافاري لهذه المباراة بتركيز تام وبدفعة كبيرة بالرغم من أنها خارج الديار، ولكن سيحاول بذل أقصى جهد ممكن لكي يحقق الانتصار ليسهل عليه عملية التأهل في لقاء الإياب.

وعلى الجهة الأخرى، ستكون المباراة صعبة بالنسبة لباريس سان جيرمان كوونه يواجه خصم عنيد، وهو أيضًا لا يمر بأفضل أحواله في الفترة الأخيرة بعد الأداء المتذبذب في الدوري المحلي والنتائج السلبية التي يحققها.

البي إس جي كان قد تجاوز عقبه دور المجموعات بعدما نجح في التواجد في المركز الثاني بالمجموعة الثامنة والأخيرة برصيد 14 نقطة مساويًأ مع المتصدر بنفيكا.

النادي الباريسي يعلم بأن هذه المباراة بالنسبة له مهمة للغاية كونها على أرضة ووسط جمهوره،ونذكركم أنه يمكنكم مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم بث مباشر كورة لايف حيث يطمح في تحقيق الفوز بأي طريقة من أجل الذهاب للقاء الإياب في ميونخ بمعنويات مرتفعة ومحاولة خطف بطاقة التأهل للدور المقبل للمنافسة بوقة على اللقب.

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الجدير بالذكر أن الفريقين تقابلا في النسخة قبل الماضية من البطولة بدور ربع النهائي، وكان باريس سان جيرمان حسم الـأهل للدور المقبل لصالحه، وقبها في 2020 خفط بايرن ميونخ اللقب من أنياب سان جيرمان بالفوز عليه بالنهائي، وفي هذه القمة من سيحسم الأمل اليوم؟

