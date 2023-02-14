يلا شوت حصري مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر كورة لايف اليوم

تابع الآن مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت YALLA SOOT مباريات دوري أبطال أوروبا 2023 تقام مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ على ملعب بارك دي برينس، في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

تذاع مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ على قناة beIN SPORTS 1 Premium، ويعلق على المباراة المعلق حسن العيدروس.

جدول مباريات دوري أبطال إفريقيا اليوم

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في سياق متصل مباريات دوري أبطال أوروبا 2023، كثف عشاق لعبة Magic Ball بحثهم عن طريقة مجانية لمشاهدة ومتابعة أحداث المباريات من المنزل بتكلفة أقل ودون تشفير أو قطع، حيث ستقام أحداث المباراة التي ستجمعهم مساء اليوم الثلاثاء. الموافق الرابع عشر من فبراير الجاري في إطار مسابقات دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة باريس سان جيرمان – بايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت YALLA SOOT

تتجه أنظار الكثير من الجماهير وعشاق كرة القدم إلى ملعب “بارك دي برينس”، لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت مساء اليوم الثلاثاء الموافق الرابع عشر من فبراير الجاري، لمشاهدة ومتابعة أحداث مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في إطار دور الـ16. دوري ابطال اوروبا.

يعلن المحكم عن القمة القادمة في تمام الساعة العاشرة بتوقيت القاهرة والساعة الحادية عشرة بتوقيت المملكة العربية السعودية ظهرًا بتوقيت أبوظبي ودولة الإمارات العربية المتحدة.

كيف تشاهد باريس سان جيرمان بث مباشر يلا شوت YALLA SOOT – بايرن ميونخ مجانا؟

يمكنك مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مجانًا وبأفضل جودة عبر القنوات المفتوحة التالية:

M.Liga de Campeones قناة 1 اسبانيا HD

أسترا 19.2 درجة شرق – 11435 فولت 22000

M.Liga de Campeones قناة 1 اسبانيا HD

أسترا 19.2 درجة شرق – 11097 فولت 22000

قناة RMC Sport 2 HD

أسترا 19.2 درجة شرق – 12246 فولت 29700

سكاي سبورت 2 HD المانيا

أسترا 19.2 ° شرقا – 11992 هـ 27500

سكاي سبورت 2 HD المانيا

أسترا 19.2 ° شرقا – 11758 هـ 27500

سكاي سبورت النمسا 1 قناة HD

أسترا 19.2 درجة شرق – 11171 هـ 22000

قناة دازن الألمانية 1 بار اتش دي

أسترا 19.2 درجة شرق – 11097 فولت 22000

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سلسلة المباراة! تلفزيون روسيا Intelsat 66 East عبر التردد 11580، معدل الترميز 2400، الاستقطاب الأفقي H.

قناة سبورت 1 الألمانية Astra 19 East، على تردد 12480، معدل ترميز 27500 واستقطاب رأسي V.

يلتقي فريق باريس سان جيرمان يلا شوت اليوم نظيره فريق بايرن ميونخ، على ملعب بارك دي برينس، في إطار منافسات دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا

ميلان ضد توتنهام هوتسبير

يلتقي فريق ميلان نظيره فريق توتنهام، على ملعب سان سيرو، في إطار منافسات دور السادس عشر من بطولة دوري أبطال إفريقيا