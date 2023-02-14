يلا شوت Bayern Munich | بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم في دوري ابطال اوروبا MESSI

ليلة الأبطال تشتعل بلقاء نار بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ. يبحث عشاق كرة القدم عن بث مباشر ومشاهدة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا. يبحث مشجعو كرة القدم في كل مكان عن روابط بث مباشر لمتابعة المباريات، حيث ينتظر المشجعون لقاء باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ.

يعد البث المباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا (الذهاب)، المقرر أن تكون مساء غد، الرابط الأكثر طلبًا اليوم لمشاهدة هذه المباراة، والتي وصفت بأنها مباراة من العيار الثقيل كما نعلم، بدأ دوري أبطال أوروبا UEFA في 2 يونيو 2022 ولا تزال الفرق المشاركة الـ16 تتنافس مع بعضها البعض، بعد خروج 16 فريقًا آخر، من أجل الوصول إلى نهائي الدوري. وعليه ستنطلق غدا المباراة الأولى من الدور السادس عشر بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونيخ الألماني. لذلك سنقدم لكم عبر المنصة الخليجية بثا حيا لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا فتابعونا.

اضغط علي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

اضغط علي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

قناة بي إن سبورتس القطرية BeIN Sports HD 1 Premium.

وقناة beIN 4K HDR.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تم تحديد موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، وسيكون يوم الثلاثاء الرابع عشر من فبراير الجاري. وحُدِّد موعد المباراة في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت الفرنسي، على أرض لو بارك دي برينس بالعاصمة الفرنسية باريس. وعليه فإن توقيت المباراة في دول الوطن العربي هو:

الساعة التاسعة 09:00 مساءً بتوقيت المغرب العربي وما يجاوره.

والساعة العاشرة 10:00 مساءً بتوقيت جمهورية مصر العربية وما يجاورها.

كذلك الساعة الحادية عشرة 11:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية والعراق وبلاد الشام.

بينما ستكون المباراة في الساعة الثانية عشرة 00:00 منتصف الليل بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

ستقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ على أرض ملعب الأمراء في العاصمة الفرنسية باريس.

لذا كما رأينا يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة الذهاب بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا عبر روابط موقعي يلا كورة ويلا شوت يمكنك أيضًا متابعته من خلال قنوات BeiN Sports Premium القطرية المدفوعة، على أمل الاستمتاع بمشاهدة ممتعة.