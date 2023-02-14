مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر في دوري أبطال أوروبا اليوم

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في بطولة دوري أبطال أوروبا على ملعب "حديقة الأمراء" في العاصمة الفرنسية، في ذهاب دور الـ16 من المسابقة، في مواجهة مكررة من نهائي نسخة 2020.

ومن المنتظر أن تقام مباراة باريس سان جيرمان اليوم 14 فبراير 2023 في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة الحادسة عشر بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، الثانية عشر بتوقيت دبى.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا

تعتبر مباراة اليوم نهائي مبكر للبطولة الأقدم في تاريخ أوروبا، بعد تقابل الفريقين في نهائي نسخة 2020، وحقق العملاق البافارى لقب دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، ونجح عملاق باريس فى إقصاء الفريق الألماني من ربع النهائى في النسخة التالية

وتأهل فريق باريس سان جيرمان عن مرحلة المجموعات بعدما احتل وصافة المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي، رغم تساوى الفريقين فى عدد النقاط والأهداف المسجلة والمستقبلة، لكن الفريق البرتغالي تصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وتصدر بايرن ميونخ المجموعة الثالثة النارية بالعلامة الكاملة على حساب إنتر ميلان الإيطالي وبرشلونة الإسبانى.

اضغط علي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

اضغط علي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

ويتصدر كل من باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ جدول مسابقة الدوري المحلي في بلده، ولكن الفترة الماضية شهدت ظروفا متباينة لكل منهما في مسيرته المحلية ما ضاعف من حجم الإثارة المتوقعة قبل المواجهة المرتقبة بينهما على بطاقة التأهل لدور الثمانية الأوروبي.

وفيما حافظ باريس سان جيرمان على صدارته للدوري الفرنسي، بفارق 5 نقاط أمام مارسيليا صاحب المركز الثاني، تعرض الفريق لأكثر من هزيمة منذ استئناف فعاليات الموسم الحالي في يناير الماضي بعد فترة توقف بسبب كأس العالم.

وتتصدر قمة اليوم بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ جميع وسائل التواصل الاجتماعى فى ظل اهتمام جميع متابعى كرة القدم فى ربوع الكرة الأرضية بالمباراة التى تعد نهائى مبكر في أعرق بطولة عالمية، في ظل امتلاك الفريقين أفضل نجوم القارة العجوز، خاصة ضمن صفوف العملاق الباريسي.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ في دوري أبطال أوروبا

يقدم موقع "الفجر الرياضي" بث مباشر لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ فى ذهاب دور الـ16 لبطولة دورى أبطال أوروبا اليوم الثلاثاء 14 نوفمبر على ستاد "حديقة الأمراء " في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة.