مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت اليوم 14-02-2023 في مباراة دوري أبطال أوروبا كورة لايف Paris Saint-Germain vs Bayern Munich

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره الألماني بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مع تكرار المباراة على ملعب برنس بارك. من نهائيات نسخة 2020.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره الألماني بايرن ميونيخ، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الساعة 10:00 صباح اليوم، على ملعب برنس بارك. التكرار النهائي لنسخة 2020.

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة وتذاع على شاشة التلفزيون. beIN Sports 1 HD Premium.

وكان العمالقة البافاريون قد فازوا بعد ذلك بدوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، قبل أن ينتقم باريس سان جيرمان من الهزيمة في الجولة التالية بإقصاء نظرائهم الألمان في ربع النهائي.

وكان العمالقة البافاريون قد فازوا بعد ذلك بدوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، قبل أن ينتقم باريس سان جيرمان من الهزيمة في الجولة التالية بطرد نظرائهم الألمان من ربع النهائي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر

وقال البرازيلي نيمار وماركينوس إن الفريقين يدخلان المباراة اليوم ولديهما مشاكل، وفي باريس سان جيرمان خسروا 2-1 أمام أولمبيك مرسيليا في كأس الاتحاد، وقبل هزيمة أخرى أمام موناكو 3-1 في الدوري. مع المستشار الفني لويس كامبوس في غرفة الملابس.

اضغط علي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

اضغط علي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

من ناحية أخرى، يبدو أن الفريق خرج عن مساره بسبب الإصابات التي أثرت على أهم عناصره، حيث تثار شكوك حول وجود النجم الذهبي كيليان مبابي، بينما تغيب ليونيل ميسي بسبب الإصابة، وعاد البرتغالي ريناتو سانشيز. لا تكن حاضرا في هذه اللعبة. مهاجم بايرن ميونيخ بسبب الإصابة، مع شكوك حول انضمام فابيان رويز إلى المباراة، بسبب الإصابة أيضًا.

من ناحية أخرى، لم يكن بايرن ميونيخ في أفضل حالاته أيضًا، مع نتائج متذبذبة منذ بداية عام 2023، تلتها مشكلة الحارس مانويل نوير مع قيام الإدارة بفصل مدرب الحارس بناءً على نزوة المدرب. جوليان ناجيلسمان.

التقى الفريقان عدة مرات قبل مباراة اليوم، حيث جرت المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في موسم 1994-1995 وفي دور المجموعات، عندما سجل باريس سان جيرمان 3 أهداف دون مجموع 3 أهداف.. سباقين.

التقى الفريقان مرة أخرى في مرحلة المجموعات من المسابقة في 1997-98، عندما فاز بايرن ميونيخ على باريس 5-1 في مباراة الذهاب وخسر 3-1 في مباراة الإياب.

التقى الفريقان مرة أخرى في دور المجموعات، حيث خسر بايرن ميونيخ المباراة الافتتاحية لموسم 2000-01 بهدف واحد دون إجابة قبل الفوز في مباراة الإياب بهدفين مقابل لا شيء.

التقى الفريقان مرة أخرى في مجموعات بطولة 2017-18، حيث فاز باريس سان جيرمان 4-3 في مجموع المباراتين.

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباشر

وفي نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20، توج بايرن ميونيخ بلقب أوروبي بفضل هدف سجله كينغسلي كومان دون رد، وشهدت بطولة 2020-2020 لقاء الفريقين في ربع النهائي. في ذلك الوقت، فاز المنتخب الفرنسي بالمباراة الأولى 3-2، ثم خسر التعادل السلبي.

إضافة إلى ذلك، يبدو الفريق خارج الشكل بسبب الإصابات التي أثرت على أهم عناصره، حيث تثار شكوك حول وجود النجم الذهبي كيليان مبابي، فيما عاد ليونيل ميسي من الإصابة ولن يحضر البرتغالي ريناتو سانشيز. ضد الفريق. بايرن ميونيخ بسبب الإصابة، مع شكوك حول انضمام فابيان رويز لهذه المباراة، بسبب الإصابة أيضًا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر



من ناحية أخرى، لم يكن بايرن ميونيخ في أفضل حالاته أيضًا، مع نتائج متذبذبة منذ بداية عام 2023، تليها مشكلة حارس المرمى مانويل نوير في إقالة الإدارة لمدرب حارس المرمى بناءً على نزوة المدرب. جوليان ناجيلسمان.

فيما يلي التكوين المتوقع للفريقين قبل المباراة القادمة.

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز – سيرجيو راموس – ماركينيوس – أشرف حكيمي

خط الوسط: ماركو فيراتي – دانيلو بيريرا – فيتور فيريرا

خط الهجوم: نيمار – ليونيل ميسي – مبابي

التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ

حارس المرمى: إيان سومر

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز – ماتياس دي ليخت – دافيت أوبامكانو – جواو كانسيلو

خط الوسط: جنابري – ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش – ليروي ساني

خط الهجوم: توماس مولر – تشوبو موتينج