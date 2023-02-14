بين CONNECT.. بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

يقدم تطبيق بين CONNECT بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022/2023، حيث ستنطلق منافسات دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال اليوم الثلاثاء 14-2-2023، وذلك بعد توقف أكثر من شهرين بسبب بطولتي كأس العالم للأندية وكأس العالم قطر للمنتخبات والأندية، والتي أسفرت نتائج البطولات عن حصد الأرجنتين كأس العالم، وحصد ريال مدريد بطولة كأس العالم للأندية.

وحرصًا من على تقديم آخر أخبار الكرة المحلية والعالمية، سنقدم لكم عبر السطور التالية جميع الخطوات لمشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، بالإضافة إلى تشكيل الفريقين المتوقع، وترددات كافة القنوات الناقلة لبطولة دوري أبطال أوروبا.

بين CONNECT يقدم بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022/2023

يتيح تطبيق بين CONNECT بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 اليوم الثلاثاء الموافق 14 فبراير الجاري ضمن منافسات إياب دور 16 دوري أبطال أوروبا، كما ستقام المباراة على ملعب ستاد حديقة الأمراء، حيث سيلعب ميسي ورفاقه مباراة الإياب على أرضه ووسط جمهوره، لذا ستكون الأفضلية للفريق الفرنسي في الجولة الأولى من ثمن نهائي دوري الأبطال.

ويعتبر تطبيق بين كونكت bein connect تابعًا لمجموعة بين الإعلامية والتي تأسست في عام 2014، وهو تطبيق إلكتروني يتم تنزيله على الهاتف الذكي لمشاهدة المباريات على التطبيق بشكل مدفوع، حيث يمكن للجماهير الحصول على بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2022/2023 من خلال هاتف المحمول عن طريق تنزيل التطبيق والاشتراك في إحدى باقاته وإنهاء الدفع.

اضغط علي بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

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تردد القنوات الناقلة التي ستتيح مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال

تعرض قناة بين سبورت بريميوم 1 مشاهدة بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ في دوري الأبطال اليوم في تمام الساعة 10:00 مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية وقطر، والساعة 12:00 صباح اليوم الجديد بتوقيت الإمارات، والساعة 9:00 مساءً بتوقيت الجزائر، وتونس، المغرب.



ويدخل باريس سان جيرمان مباراة اليوم بالأفضلية للجماهير والملعب، ولكن فريق البايرن من الفرق المعروفة بمستواها المخيف خارج ملعبها، لذا سنشاهد قمة كروية ونهائيا مبكرا الليلة بين باريس والبايرن، وفيما يلي نستعرض معكم تردد قناة بين سبورت بريميوم 1 لمشاهدة بث مباشر مباراة باريس والبايرن اليوم في دوري الأبطال، وتردد قناة بين سبورت إنجلش 1 أيضًا والتي ستنقل المباراة بالتعليق الأجنبي.

تردد بين سبورت إنجلش 1

تردد بين سبورت بريميوم 1

قمر صناعي: سهيل سات

التردد: 11623

استقطاب الموجة: رأسي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

قمر صناعي: نايل سات

التردد: 11013

استقطاب الموجة: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مشفرة

هل هناك قناة مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ؟

يتساءل الكثير من الجماهير عن وجود قناة مفتوحة تنقل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، ولكن في حقيقة الأمر لم تدرج بين سبورت أي مباراة من مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا على جدول البث الخاص بقناتها المفتوحة، لذا أمام الجماهير فرصتين فقط لمشاهدة المباراة الأولى من خلال الاشتراك في قنوات بين سبورت والثانية الاشتراك في تطبيق بين كونكت، وفيما يلي قناة بين سبورت المفتوحة، حيث تنقل عددًا من المباريات المهمة بشكل مجاني، وتعلن إدارة بين قبلها عن المباريات المجانية.

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

تصحيح الخطأ: 2/3

مفتوحة

بث مباشر مباراة Paris Saint Germain vs Bayern Munich في دوري أبطال أوروبا

تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

نقدم لكم عبر السطور التالية تشكيل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ المتوقع في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا 2022/2023، حيث من المتوقع أن يبدأ الفريقان بكامل قواتهما منذ الدقيقة الأولى من المباراة.

تشكيل باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

حارس المرمى المدافعون لاعبو الوسط المهاجمون

دوناروما

نونو مينديش

سيرجو راموس

ماركينيوس

أشرف حكيمي

ماركو فيراتي

دانيلو بيريرا

فيتور فيريرا

نيمار جونيور

ليونيل ميسي

كيليان مبابي

تشكيل بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان

حارس المرمى

المدافعون

لاعبو الوسط

المهاجمون

سومر

ستانيتش

دايوت أوباميانكو

ماتياس دي لخت

ألفونسو ديفيز

كيميتش

جمال موسيالا

ليروي ساني

توماس مولر

تشوبو موتينج

كينجسلي كومان

حكم مباراة باريس والبايرن اليوم في دوري الأبطال

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، يوفيا عن حكم مباراة باريس والبايرن اليوم في دوري أبطال أوروبا، حيث أسند المباراة للحكم الإنجليزي مايكل أوليفر، ولم يسفر موقع اليويفا عن أسماء باقي طاقم التحكيم.



بث مباشر مباراة Paris Saint Germain vs Bayern Munich في دوري أبطال أوروبا

ويذكر أن فريقي باريس والبايرن، قد تقابلا في 11 مواجهة، أسفرت عن فوز الفريق الألماني في 6 مباريات، وفوز الفريق الفرنسي في 5 مباريات، وحسم التعادل مباراة وحيدة بينهما.

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