بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان تويتر yallashoot مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت

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يبحث الكثيرون عن بث مباشر لمشاهدة مباراة باريس سان جيرمان في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب برينس بارك.صدام قوي بين بايرن وباريس.. افتتاح دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا

افتتحت مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا بمواجهة قوية بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ، وتنطلق دور الـ16 في 14 فبراير وتنتهي في 15 مارس المقبل.

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موقف باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

تأهل باريس سان جيرمان لدور الـ16 بعد بعدما احتل وصافة المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي، بفارق الأهداف لصالح الفريق البرتغالي حيث تصدر المجموعة بفضل الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وفي المقابل تأهل بايرن ميونخ العملاق البافاري بعدما تصدر المجموعة الثالثة بالعلامة الكاملة على حساب الإنتر الإيطالي وبرشلونة الإسباني.

باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

طاقم حكام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

حكم ساحة: مايكل أوليفر.

مساعد أول: سيمون بانيت.

مساعد ثانٍ: ستيوارت بورت.

حكم رابع: أندرو مادلي.

حكم تقنية فيديو اول: توماس كوفاتوفسكي

حكم تقنية فيديو ثانٍ: ستيوارت أتويل.

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان تويتر

تعد مواجهة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان واحدة من أكبر المباريات التي يتابعها محبي كرة القدم حول العالم نظرًا لتاريخ الفريقين وامتلاكهم لنجوم كثيرة مثل ميسي ونيمار ومبابي، بينما يتملك بايرن ميونخ ماني وساني ونوير.

والتقى الفريقين عدة مرات قبل صدام اليوم، وكان أولى المواجهات عام 1994 في دوري أبطال أوروبا بدور المجموعات، وقتها فاز باريس سان جيرمان بثلاثة أهداف دون مقابل في مجموع المباراتين.

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yallashoot مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر يلا شوت وكانت ثاني المواجهات في دور المجموعات بالبطولة ذاتها في موسم 1997-98، حينها فاز بايرن ميونخ على باريس في مباراة الذهاب بنتيجة 5-1، قبل أن يخسر فى مباراة الإياب بـ 3-1.

وتجددت مرة أخرى مواجهات الفريقين فى دور المجموعات، إذ خسر بايرن ميونخ فى مباراة الذهاب في موسم 2000-01، بهدف دون رد، قبل أن ينتصر فى مباراة الإياب بهدفين دون مقابل.

وتقابل الفريقان من جديد في مجموعات بطولة 2017-18، وفاز باريس سان جيرمان بنتيجة 4-3 في مجموع المباراتين.

وفي نهائي دوري الأبطال موسم 2019-20، فاز بايرن ميونخ باللقب الأوروبي بهدف دون رد سجله كينجسلي كومان، وشهدت بطولة 2020-21، على اصطدام الفريقين في ربع النهائي، حينها فاز الفريق الفرنسي بنتيجة 3-2 في مباراة الذهاب قبل أن يخسر بهدف دون رد في مباراة الإياب.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

من المقرر أن تنطلق مواجهات باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ yallashoot في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد حديقة الأمراء،وتقام مباراة العودة بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، على ملعب "أليانز آرينا"، معقل العملاق البافاري في ألمانيا، يوم الأربعاء 8 مارس المقبل.

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القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ تويتر

تذاع مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في تمام الساعة العاشرة مساء اليوم عبر قناة( beIN Sports 1 HD Premium).

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام بايرن ميونخ

حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: دانيلو، ماركينيوس، سيرجيو راموس، أشرف حكيمي.

خط الوسط: فيراتي، فابيان رويز، نونو مينديز، فيتور فيريرا.

خط الهجوم: ليونيل ميسي، نيمار.

تشكيل بايرن ميونخ المتوقع أمام باريس سان جيرمان

حراسة المرمى: سومر.

خط الدفاع: جواو كانسيلو، أوباميكانو، دي ليخت، ديفيس.

خط الوسط: كيميش، جوريتسكا، ليروي ساني.

خط الهجوم: جمال موسيالا، كومان، مولر.