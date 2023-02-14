عاجل.. تابع لحظة بلحظة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم

بث مباشر باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ الآن في دوري أبطال أوروبا، حيث تعود عجلة دوري أبطال أوروبا للدوران من جديد، الليلة،عندما يلتقى باريس سان جيرمان الفرنسي ضد بايرن ميونخ الألماني فى العاشرة مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب “حديقة الأمراء” فى العاصمة الفرنسية، فى ذهاب دور الـ16 من المسابقة، فى مواجهة مكررة من نهائي نسخة 2020، عندما حقق العملاق البافارى لقب دوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، وفى النسخة التالية نجح الباريسيون فى إقصاء الفريق الألمانى من ربع النهائى.

بث مباشر الان باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

بث مباشر بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان الان، تأهل باريس سان جيرمان لهذا الدور بعد أن احتل المركز الثاني في المجموعة الثامنة خلف بنفيكا البرتغالي. استطاع النادي الباريسي جمع 14 نقطة من الفوز في 4 مباريات والتعادل في مباراتين ولم يخسر أي لقاء. كانت هذه المجموعة تضم أيضًا فريقي يوفنتوس الايطالي ونادي مكابي، تأهل بايرن ميونخ الألماني بعدما تصدر المجموعة الثالثة بدور المجموعات وحقق العلامة الكاملة ب18 نقطة من الفوز في 6 مباريات. ضمت مجموعته برشلونة الإسباني، إنتر ميلان الإيطالي ونادي فيكتوريا بلزن التشيكي.

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ الان بث مباشر

بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ، ويدخل باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ مباراة اليوم وسط عدة أزمات، ففى باريس تعرض حامل لقب الدورى لهزيمة أمام أولمبيك مارسيليا فى الكأس 2-1، قبل هزيمة أخرى على يد موناكو 3-1 فى الدوري، بجانب التقارير التى كشفت عن انزعاجات داخل غرفة خلع الملابس بعد الشجار بين الثنائى البرازيلى نيمار وماركينيوس مع المستشار الفنى لويس كامبوس، وتحتل مباراة بايرن ميونخ أمام باريس أهمية خاصة للفريق الباريسى وبصفه خاصه لأنها على ملعبه ووسط جماهيره. وكذلك الرغبة من أجل تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في لقاء العودة المقرر لها 8 مارس المقبل وتحسين مسارالفريق بعد نتائجه الغير متوقعة منذ بداية 2023.

بث مباشر باريس سان جيرمان الان

يستعد باريس سان جيرمان لهذا اللقاء وسط اصابات العديد من أبرز النجوم على رأسهم كيليان مبابي والذي تأكد غيابه عن المباراة. هناك أيضًا النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي والذي أصيب خلال مباراة كلاسيكو فرنسا أمام مارسيليا في مباراة ثمن نهائي كأس فرنسا. لكن تشير التقارير الوارادة من داخل الفريق أن ميسي قد يكون جاهزًا للمشاركة ضد بايرن ميونيخ، وفى ميونخ، فإن بايرن أيضًا لا يمر بأفضل أحواله، فمنذ بداية 2023 وهو يواجه تذبذبًا في النتائج، وخلاف أيضًا داخل غرفة خلع الملابس بعدما اعترض مانويل نوير على الإدارة عقب إقالة مدرب حراس المرمى بناء على رغبة المدرب جوليان ناجلسمان.