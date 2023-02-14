مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر اون لاين

تابع الآن عبر كورة 365 مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اون لاين بث مباشر شاهد البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان من دوري أبطال أوروبا، حيث سيستضيف ملعب بارك دي برينس مباراة اليوم السادس عشر بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ من دوري أبطال أوروبا. 2022-2023، وستبدأ فعاليات الاجتماع اليوم الثلاثاء 14 فبراير 2023 وذلك بالضبط الساعة الحادية عشرة ليلًا بتوقيت السعودية، والساعة العاشرة ليلًا بالتوقيت المصري والفلسطيني.

كورة 365 مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اون لاين

مواجهة باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونخ هي تكرار لنهائي دوري أبطال أوروبا 2020، والذي انتهى بتتويج بايرن ميونيخ باللقب بعد فوزه على الفريق الباريسي بهدف نظيف، وبهذه الطريقة تمنحك كرة القدم دائمًا فرصة لاستعادة الاعتبار. والانتقام، فهل ينتهز النادي الفرنسي هذه الفرصة ويحقق الفوز على النادي الألماني، أم أن التفوق الألماني يستمر اليوم؟

البث المباشر لمباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان

يقدم لكم كورة 365 مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اون لاين وصل نادي بايرن ميونيخ إلى الدور السادس عشر بعد أن تصدّر مجموعته الثالثة بإجمالي 18 نقطة، والتي تواجد فيها نادي برشلونة الإسباني ونادي إنتر ميلان الإيطالي، وكذلك التشيكية فيكتوريا بلزن، وعلى الرغم من صلابة المركز الثالث.. في المجموعة، تمكن الفريق البافاري من التغلب على جميع المنافسين، وسجل 18 هدفًا مقابل هدفين، ودخل الشباك فقط.

في غضون ذلك، وصل باريس سان جيرمان إلى الدور السادس عشر بعد حصوله على المركز الثاني في مجموعته الثامنة، والتي يتواجد فيها بنفيكا ويوفنتوس ومكابي حيفا، حيث سجل باريس 16 هدفًا واستقبلت شباكه 7 أهداف.

مواجهات بين باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ عبر التاريخ

لعب باريس سان جيرمان أمام بايرن ميونيخ كورة 365 11 مرة، جميعها في دوري أبطال أوروبا، وبرز فيها النادي الباريسي بعد فوزه 6 مرات، مقابل 5 انتصارات للنادي الألماني، بينما لم ينته أي لقاء بين الفريقين. في ربطة عنق.

وعلى ملعب برنسيس بارك، سبق للنادي الفرنسي أن تغلب على بايرن 4 مرات، مقابل هزيمة واحدة كانت في أبريل 2021.

فيما يعود اللقاء الأخير بين الفريقين إلى أبريل 2021، في إطار ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، وانتهى ذلك اللقاء بفوز بايرن ميونيخ بهدف نظيف.

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القنوات التي تبث مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان على الهواء مباشرة

تُذاع مباراة بايرن ميونخ ضد باريس سان جيرمان كورة 365، اليوم، على القناة الرياضية الأولى، بي إن سبورت، بتعليق المعلق الرائع حسن العيدروس.

تفاصيل مباراة باريس – بايرن ميونخ

البطولة: دوري ابطال اوروبا – الدور السادس عشر

القنوات الناقلة: BN Sport First Sports

الملعب: ملعب بارك دي برينس

المعلق: حسن العيدروس

موعد مباراة باريس – بايرن ميونخ اليوم

الساعة 11:00 مساءً بتوقيت السعودية. الساعة 10:00 مساءً بتوقيت مصر وفلسطين. الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت سلطنة عمان. الساعة 12:00 ظهرًا بتوقيت الإمارات. مساءا بتوقيت جرينتش بتوقيت جرينتش