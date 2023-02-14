يلا شوت BEIN| بث مباشر مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم كورة 365 في دوري ابطال اوروبا

مواجهة انتقامية بين باريس وبايرن في ملعب الأمراء، شاهد مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ بث مباشر اليوم. يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، نظيره الألماني بايرن ميونيخ، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، مع تكرار المباراة على ملعب برنس بارك. من نهائيات نسخة 2020.

يستضيف فريق باريس سان جيرمان الفرنسي نظيره الألماني بايرن ميونيخ، في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا، الساعة 10:00 صباح اليوم، على ملعب برنس بارك. التكرار النهائي لنسخة 2020.

تقام مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ يوم الثلاثاء في تمام الساعة العاشرة وتذاع على شاشة التلفزيون beIN Sports 1 HD Premium.

وكان العمالقة البافاريون قد فازوا بعد ذلك بدوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، قبل أن ينتقم باريس سان جيرمان من الهزيمة في الجولة التالية بإقصاء نظرائهم الألمان في ربع النهائي.

وكان العمالقة البافاريون قد فازوا بعد ذلك بدوري أبطال أوروبا على حساب الفريق الفرنسي، قبل أن ينتقم باريس سان جيرمان من الهزيمة في الجولة التالية بطرد نظرائهم الألمان من ربع النهائي.

وقال البرازيلي نيمار وماركينوس إن الفريقين يدخلان المباراة اليوم ولديهما مشاكل، وفي باريس سان جيرمان خسروا 2-1 أمام أولمبيك مرسيليا في كأس الاتحاد، وقبل هزيمة أخرى أمام موناكو 3-1 في الدوري. مع المستشار الفني لويس كامبوس في غرفة الملابس.

وقال البرازيلي نيمار وماركينوس إن الفريقين يدخلان المباراة اليوم ولديهما مشاكل، وفي باريس سان جيرمان خسروا 2-1 أمام أولمبيك مرسيليا في كأس الاتحاد، وقبل هزيمة أخرى أمام موناكو 3-1 في الدوري. مع المستشار الفني لويس كامبوس في غرفة الملابس..

من ناحية أخرى، يبدو أن الفريق خرج عن مساره بسبب الإصابات التي أثرت على أهم عناصره، حيث تثار شكوك حول وجود النجم الذهبي كيليان مبابي، بينما تغيب ليونيل ميسي بسبب الإصابة، والبرتغالي ريناتو. لقد عاد سانشيز. لا تكن حاضرا في هذه اللعبة. مهاجم بايرن ميونيخ بسبب الإصابة، مع الشك في انضمام فابيان رويز إلى المباراة، بسبب الإصابة أيضًا.

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

اضغط علي مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

من ناحية أخرى، لم يكن بايرن ميونيخ في أفضل حالاته أيضًا، مع نتائج متذبذبة منذ بداية عام 2023، تلتها مشكلة الحارس مانويل نوير مع طرد الإدارة لمدرب الحارس بناءً على نزوة المدرب. جوليان ناجيلسمان.

وسيلعب جولتييه في تشكيل 4-2-3-1 الذي اعتمد عليه منذ بداية الموسم، بالاعتماد بشكل أساسي على نيمار وميسي في مركز الهجوم، مع الاعتماد بشكل كبير على الدفاع. حول تجارب ماركينيوس جنبًا إلى جنب مع سيرجيو راموس مع أشرف حكيمي على الجبهة اليمنى كالمعتاد.

التقى الفريقان عدة مرات قبل مباراة اليوم، حيث جرت المواجهة الأولى بين الفريقين في دوري أبطال أوروبا في موسم 1994-1995 وفي دور المجموعات، عندما سجل باريس سان جيرمان 3 أهداف دون مجموع 3 أهداف. سباقين.

التقى الفريقان مرة أخرى في مرحلة المجموعات من المسابقة في 1997-1998، عندما فاز بايرن ميونيخ على باريس 5-1 في مباراة الذهاب وخسر 3-1 في مباراة الإياب.

التقى الفريقان مرة أخرى في دور المجموعات، حيث خسر بايرن ميونيخ المباراة الافتتاحية لموسم 2000-01 بهدف واحد دون إجابة قبل الفوز في مباراة الإياب بهدفين مقابل لا شيء.

التقى الفريقان مرة أخرى في مجموعات بطولة 2017-18، حيث فاز باريس سان جيرمان 4-3 في مجموع المباراتين.

في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20، فاز بايرن ميونيخ باللقب الأوروبي بفضل هدف سجله كينغسلي كومان دون رد، وشهدت بطولة 2020-2020 لقاء الفريقين في ربع النهائي. في ذلك الوقت، فاز المنتخب الفرنسي بالمباراة الأولى 3-2، ثم خسر التعادل السلبي.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو الفريق خارج الشكل بسبب إصابات لعناصره المهمة، حيث تثار شكوك حول وجود النجم الذهبي كيليان مبابي، فيما عاد ليونيل ميسي من الإصابة ولن يحضر ريناتو سانشيز. ضد الفريق. بايرن ميونيخ بسبب الإصابة، مع شكوك حول انضمام فابيان رويز لهذه المباراة، بسبب الإصابة أيضًا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

من ناحية أخرى، لم يكن بايرن ميونيخ في أفضل حالاته أيضًا، مع نتائج متذبذبة منذ بداية عام 2023، تلتها مشكلة الحارس مانويل نوير مع طرد الإدارة لمدرب الحارس بناءً على نزوة المدرب. جوليان ناجيلسمان.

في نهائي دوري أبطال أوروبا 2019-20، فاز بايرن ميونيخ باللقب الأوروبي بفضل هدف سجله كينغسلي كومان دون رد، وشهدت بطولة 2020-2020 لقاء الفريقين في ربع النهائي. في ذلك الوقت، فاز المنتخب الفرنسي بالمباراة الأولى 3-2، ثم خسر التعادل السلبي.

بالإضافة إلى ذلك، يبدو الفريق خارج الشكل بسبب إصابات لعناصره المهمة، حيث تثار شكوك حول وجود النجم الذهبي كيليان مبابي، فيما عاد ليونيل ميسي من الإصابة ولن يحضر ريناتو سانشيز. ضد الفريق. بايرن ميونيخ بسبب الإصابة، مع شكوك حول انضمام فابيان رويز لهذه المباراة، بسبب الإصابة أيضًا.

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان بث مباشر

من ناحية أخرى، لم يكن بايرن ميونيخ في أفضل حالاته أيضًا، مع نتائج متذبذبة منذ بداية عام 2023، تلتها مشكلة الحارس مانويل نوير مع طرد الإدارة لمدرب الحارس بناءً على نزوة المدرب. جوليان ناجيلسمان.

فيما يلي التشكيل المتوقع للفريقين قبل المباراة القادمة:

التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ

حارس المرمى: جيانلويجي دوناروما

خط الدفاع: نونو مينديز – سيرجيو راموس – ماركينيوس – أشرف حكيمي

خط الوسط: ماركو فيراتي – دانيلو بيريرا – فيتور فيريرا

خط الهجوم: نيمار – ليونيل ميسي – مبابي

التشكيل المتوقع لبايرن ميونيخ أمام باريس

حارس المرمى: إيان سومر

خط الدفاع: ألفونسو ديفيز – ماتياس دي ليخت – دافيت أوبامكانو – جواو كانسيلو

خط الوسط: جنابري – ليون جوريتسكا – جوشوا كيميش – ليروي ساني

خط الهجوم: توماس مولر – تشوبو موتينج