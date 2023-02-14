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مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر كورة لايف beIN Sport

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر كورة لايف beIN Sport

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر كورة لايف beIN Sport

مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان اليوم مباشر يوتيوب | مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم بث مباشر كورة لايف beIN Sport

بث مباشر باريس سان جيرمان ضد بايرن ميونخ دوري أبطال أوروبا 2023 Paris Saint-Germain vs Bayern Munich..لم يكن مركز الفريقين على ما يرام مؤخرًا، فقد هزم الباريسيون في آخر مباراتين أمام مرسيليا في الكأس وموناكو في البطولة، فيما يعاني بايرن أيضًا من تذبذب في النتائج والمستويات.

الخبر السار للنادي الباريسي هو أن كيليان مبابي سيحضر المباراة بشكل طبيعي على الرغم من الإصابة التي قيل إنها أبعدته عن الملاعب لمدة شهر تقريبًا.

يتم تخليد هذه القمم من خلال صوت المعلقين، وهذا التقرير من Sports Eye، المعلق على المباراة بين باريس وبايرن، والقنوات التي تبث هذه المباراة القادمة، سيقدم نظرة عامة.


تمتلك بنسبورتس حقوق بث مباريات دوري أبطال أوروبا وستعرض مباريات الجولة الكاملة المكونة من 16 مباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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بث مباشر مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ اليوم في دوري أبطال أوروبا 2023
ومن المقرر بث مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونيخ على قناة beIN Sports HD 1 Premium وقناة beIN 4K HDR Super.
من هو المعلق على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا 2023

كلف بنسبورتس مهمة التعليق على مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ للمعلق الشهير حسن العيدروس.

يستضيف ملعب "حديقة الأمراء" مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونظيره بايرن ميونيخ الألماني، في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

باريس سان جيرمان صعد وصيفا للمجموعة الثامنة بدوري أبطال أوروبا، ما جعله يصطدم بفريق بايرن ميونيخ، الذي حلّ متصدرا للمجموعة الثالثة.

تضم تشكيلة سان جيرمان:

حراسة المرمى: دوناروما.

الدفاع: حكيمي، راموس، ماركينيوس، مينديز.

الوسط: زايري إيمري، فيراتي، دانيلو، سولير.

الهجوم: ميسي ونيمار.

أما تشكيلة بايرن ميونيخ فجاءت على النحو التالي:

حراسة المرمى: يان سومير.

الدفاع: بافارد، أوباميكانو، دي ليخت.

الوسط: كانسيلو، كيميتش، جوريتسكا، كومان.

الهجوم: موسيالا، تشوبو موتينج، ساني.

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