ارتفاع طفيف في أسعار الذهب بختام التعاملات

الاقتصاد
بوابة الفجر

ارتفعت أسعار الذهب بشكل طفيف عند تسوية تعاملات الثلاثاء الرابع عشر من فبراير شباط بعد صدور بيانات التضخم في أميركا، وبعدما أنهت جلسة الإثنين عند أقل مستوى في 5 أسابيع.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.1% إلى 1865.40 دولار للأونصة.

وكانت بيانات التضخم في أميركا عن يناير كانون الثاني أظهرت اليوم تباطؤ مؤشر أسعار المستهلكين لكن دون توقعات المحللين، إذ سجل 6.4% مقارنة بالتوقعات عند 6.2%.

وقال جيف كليرمان مدير محفظة لدى GraniteShares في تصريحات نقلتها marketwatch إن وتيرة التضخم تواصل التباطؤ لكن بوتيرة أبطأ.

هذا وارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين لأعلى مستوى في 3 أشهر.

أسعار الذهب العقود الآجلة بيانات الضخم

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