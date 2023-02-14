ارتفاع طفيف للأسهم الأوروبية في نهاية جلسة اليوم



سجلت الأسهم الأوروبية مكاسب طفيفة في ختام تعاملات جلسة الثلاثاء الرابع عشر من فبراير مع متابعة البيانات الاقتصادية.

وفي نهاية الجلسة، ارتفع مؤشر ستوكس STOXX600 بأقل من 0.1% إلى 462 نقطة، فيما تراجع داكس DAX الألماني بنسبة 0.11% مسجلًا 15380 نقطة.

وصعد FTSE البريطاني بأقل من 0.1% إلى 7953 نقطة، فيما ارتفع CAC الفرنسي بأقل من 0.1% مسجلًا 7213 نقطة.

وقادت أسهم الاتصالات مكاسب البورصة الأوروبية إذ ارتفعت بنحو 1.7%.

وأظهرت بيانات التضخم في أميركا يناير كانون الثاني الماضي ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنحو 0.5% على أساس شهري، وبنسبة 6.4% على أساس سنوي أي أقل من التوقعات عند 6.2%.

وفي سياق منفصل، أظهرت البيانات الاقتصادية في منطقة اليورو نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1% في الربع الأخير من 2022 على أساس شهري وبنسبة 1.9% على أساس سنوي.