نمو الناتج المحلي لمنطقة اليورو في الربع الأخير من 2022

الاقتصاد
بوابة الفجر


أكد مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات) الثلاثاء 14 فبراير شباط، أن نمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو تباطأ في آخر 3 أشهر من عام 2022، وارتفع التوظيف أكثر من المتوقع مما يؤكد مرونة سوق العمل.
             
وذكر يوروستات أن الناتج المحلي الإجمالي في دول المنطقة، البالغ عددها 19 دولة، نما 0.1% على أساس ربع سنوي في نهاية عام 2022 وبزيادة 1.9%على أساس سنوي، والذي يتماشى مع التقدير الأولي في 31 يناير كانون الثاني الذي أظهر أن منطقة اليورو تجنبت ركودًا فنيًا كان متوقعًا في وقت سابق.
             
وأظهر تقدير للتوظيف أن عدد الأشخاص الذين حصلوا على وظائف في منطقة اليورو ارتفع 0.4% على أساس ربع سنوي، بمعدل أسرع مرتين عن توقعات اقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم، وذلك رغم تباطؤ النمو الاقتصادي.
             
وأضاف يوروستات أن نمو التوظيف بلغ 1.5% على أساس سنوي في آخر 3 أشهر من عام 2022.

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