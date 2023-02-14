أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023



أعلنت منظمة أوبك عن تقريرها الشهري لشهر فبراير الثلاثاء 14 فبراير شباط والذي صدر على الشكل التالي:

تقرير أوبك الشهري:



- رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.1%

- رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.6%

- الإبقاء على توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2022 دون تغيير عند 2.5 مليون برميل يوميًا

- رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 2.3 مليون برميل يوميًا

- الإبقاء على توقعات نمو الطلب على نفط أوبك دون تغيير عند 28.6 مليون برميل يوميًا