أوبك ترفع توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023
أعلنت منظمة أوبك عن تقريرها الشهري لشهر فبراير الثلاثاء 14 فبراير شباط والذي صدر على الشكل التالي:
تقرير أوبك الشهري:
- رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2022 إلى 3.1%
- رفع توقعات نمو الاقتصاد العالمي في 2023 إلى 2.6%
- الإبقاء على توقعات نمو الطلب على النفط لعام 2022 دون تغيير عند 2.5 مليون برميل يوميًا
- رفع توقعات نمو الطلب العالمي على النفط لعام 2023 بمقدار 100 ألف برميل يوميًا إلى 2.3 مليون برميل يوميًا
- الإبقاء على توقعات نمو الطلب على نفط أوبك دون تغيير عند 28.6 مليون برميل يوميًا