الإسراء والمعراج.. هل فارق جبريل الرسول عند سدرة المنتهى؟

في ذكرى الاحتفال بليلة الإسراء والمعراج، يتسائل البعض "هل فارق جبريل الرسول عند سدرة المنتهى؟"، من ضمن ما يرد من أسئلة تخص ليلة 27 رجب المُبَارَكة.

الإسراء والمعراج

الإسراء والمعراج.. لم تكن مجرَّد رحلة

الإسراء والمعراج، لم تكن مجرَّد رحلة، بل كانت اصطفاءً من فَوْقِه اصطفاء، فلكم يكن اصطفاءً للنبي صلَّى الله عليه وسلَّم، من بين البشر فقط، بل وكل المخلوقات، ما يثير ذات السؤال هل فارق جبريل الرسول عند سدرة المنتهى؟

وفي محكم التنزيل يكون بداية الرَّد، داخل سورة النجم "أَفَتُمَارُونَهُ عَلَى مَا يَرَى ۞ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى ۞ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَى ۞ عِنْدَهَا جَنَّةُ الْمَأْوَى ۞ إِذْ يَغْشَى السِّدْرَةَ مَا يَغْشَى ۞ مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغَى ۞ لَقَدْ رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى"، إذ أنَّ المعجزة في كل الرحلة موضِع الشُمول، من بدايتها وحتى نهايتها.

هل فارق جبريل الرسول عند سدرة المنتهى؟

لسيت هناك أسانيد مؤكدة عمَّا كان هذا الأمر حدث بالفعل، إلا إن بعض الآثار والمرويات تقول بمفارقة جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عند سدرة المنتهى.

ومن المعلوم أنَّ ما شاهده ورآه سيدنا محمَّد صلَّى الله عليه وعلى آله وسلَّم في ليلة الإسراء والمعراج، لم يكن مما يسهل على أحد أن يراه، إذ أنَّ ما أخبرنا به صلَّى اله عليه وسلَّم، ما لم يذكره يظل في طيِّ الغيبيات التي لا نسمع عنها.

طيِّ الغيبيات مالم يذكره رسول الله

لقدر رأى الرسول صوات الله عليه وعلى آله، أقوامًا تُقَطَّع ألسنَتهم وشفاههم بمقاريض من نار، فقال له جبريل - عليه السلام: " هؤلاء خطباء أمتك من أهل الدنيا، كانوا يأمرون الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يتلون الكتاب أفلا يعقلون؟"، ورأى أقوامًا لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فأخبره أمين الوحي: "هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم"، كما رأى أقواما في نعيم، ورأى الأنبياء والرسل من قبله.

هل فارقه حقًا؟.. باحث إسلامي يجيب

إنَّ السؤال "هل فارق جبريل الرسول عند سدرة المنتهى؟"، يقع في طيِّ التخصص، وهذا ما أدلى به الباحث والكاتب الإسلامي، رمضان البيه، في تصريحات صحفية، يوضّشح خلالها أنَّ السِدرة - بكسر الياء - كانت النقطة التي عندها توقف سيدنا جبريل عليه السلام، ويرجِّح أن اختراق المقام النبوي للعوالم الجبروتية، والناسوتية، واللاهوتيه - حدِّ تعبيره ولفظه، جعلته يجتاز 300 ألف سرادق من النوار، وكل سرادق يزيد على سابقه بـ 300 ألف درجة من النور.

رمضان البيه

ويضيف "البيه": إنَّها عوالم لا يعرف كوامنها إلا الله سبحانه وتعالى وأنَّ في هذا إشارة نحو حقيقة جوهر سيدنا النبي بأنَّها نُورٌ، مستشهدًا بالآية رقم "15" سورة المائدة: "يَا أَهْلَ الْكِتَابِ قَدْ جَاءَكُمْ رَسُولُنَا يُبَيِّنُ لَكُمْ كَثِيرًا مِّمَّا كُنتُمْ تُخْفُونَ مِنَ الْكِتَابِ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ ۚ قَدْ جَاءَكُم مِّنَ اللَّهِ نُورٌ وَكِتَابٌ مُّبِينٌ"، ما يثير حقيقة أكبر بأنّ ما لرسول الله ليس لغيره، في كل الحيوات التي تعرَّض لها.



موعد استطلاع هلال شهر شعبان عام 1444 هجريا



وتستطلع دار الإفتاء المصرية، هلال شهر شعبان لعام 1444 هجريًا، يوم الاثنين المقبل الموافق 20 فبراير من عام 2023، فقد كشفت الحسابات الفلكية التى أعدها معهد الفلك عن موعد شهر شعبان لعام 1444 هجريا، حيث يولد هلال شهر شعبان مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة التاسعة والدقيقة 7 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلىِّ يوم الإثنين المقبل 29 من رجب 1444 هجريا الموافق 20 فبراير (يوم الرؤية).