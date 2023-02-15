تحميل اغنية بطمن عليك عمرو دياب: بالكلمات mp3 دندنها، أصبح النجم عمرو دياب الأكثر مشاهدة على اليوتيوب بأغنيته الجديدة "بطمن عليك".

كتب وألحان باتمان عليك عزيز الشافعي، أخرجه أحمد إبراهيم ومختلط ورقمي لأمير ماروس.

أحيا النجم الكبير عمرو دياب مؤخرا حفلا غنائيا كبيرا في العاصمة السعودية الرياض، وشهد الحفل جمهورا كبيرا كما جرت العادة في حفلات الهضبة في الدول العربية، وقدم إحدى أشهر أغانيه في فرقة غنائية حماسية.

يذكر ان آخر أعمال الفنان عمرو دياب هي أغنية «سينجل»، التي طرحت في ليلة رأس السنة وهي من كلمات بهاء الدين محمد ولحن عزيز الشافعي، وتوزيع وسام عبد المنعم وميكساج وماستر أمير محروس، وتسجيل أندرو داود وشيي شكري.

كلمات بطمن عليك عمرو دياب

ده إللي كان نفسي فيه

لو تيجي فرصة تجمعني بيه

فرصة عمري أضيعها ليه، مش معقول

عيني قدام عينيه

ده أكتر من إللي حلمت بيه

ده اليوم إللي أنا مستنيه

علشان أقول

وياه

الحياة هتحلى وأنا معاه

هو ده إللي أنا بتمناه

و إللي عيني شايفاه إحساس

إنه أحلى وأغلى الناس

خلى قلبي يقوللي خلاص

إهدى بقا لقيناه

أيوة هقول وأعيد

ما هو بقا جمبي ومش بعيد

فرحة قلبي كأنه عيد، مستنيه

ياللا أهو جه الآوان

مش هستنى ليوم كمان

لازم أقوله أنا من زمان عيني عليه

وياه

الحياة هتحلى وأنا معاه

هو ده إللي أنا بتمناه

و إللي عيني شايفاه إحساس

إنه أحلى وأغلى الناس

خلى قلبي يقوللي خلاص

إهدى بقا لقيناه

وياه

الحياة هتحلى وأنا معاه

هو ده إللي أنا بتمناه

و إللي عيني شايفاه إحساس

إنه أحلى وأغلى الناس

خلى قلبي يقوللي خلاص

إهدى بقا لقيناه

وياه

الحياة هتحلى وأنا معاه

هو ده إللي أنا بتمناه

و إللي عيني شايفاه إحساس

إنه أحلى وأغلى الناس

خلى قلبي يقوللي خلاص

إهدى بقا لقيناه

وياه

الحياة هتحلى وأنا معاه

هو ده إللي أنا بتمناه

و إللي عيني شايفاه إحساس

إنه أحلى وأغلى الناس

اغنية عمرو دياب - بطمن عليك MP3 - من البوم سنجلات لينك التحميل “من هـنـا”