محمد سلامة يكثف ساعات تصوير مسلسل الكتيبة 101

الفجر الفني
بوابة الفجر

بدأ صناع وأبطال مسلسل "الكتيبة ١٠١" تصوير مشاهد وأحداث العمل والمقرر عرضه خلال ماراثون مسلسلات شهر رمضان المقبل.


ويشارك في بطولة المسلسل كل من النجم عمرو يوسف والنجم آسر ياسين، وتدور أحداث العمل حول أبطال الكتيبة 101 وكيف نجحت في التصدي للتكفيريين والجماعات الإرهابية داخل سيناء.

 

يشارك في بطولة مسلسل الكتيبة ١٠١ عدد كبير من نجوم الفن من مصر والوطن العربي بجانب النجمين عمرو يوسف، آسر ياسين، وهم كل من النجم فتحى عبدالوهاب، والفنان أحمد صلاح حسنى كضيف شرف، والنجمة وفاء عامر وعدد كبير من النجوم الشباب منهم الفنان محمود الغندور والفنانة ميرنا نورالدين ومحمود حجازى، وهو من إخراج محمد سلامة، ومن تأليف إياد صالح ويتكون المسلسل من ٣٠ حلقة.

ويكثف المخرج محمد سلامة عدد ساعات التصوير في الفترة الحالية وذلك بعد اختيار ومعاينة أماكن التصوير، وذلك لسرعة تسليم الحلقات الأولى من المسلسل في أسرع وقت ممكن تمهيدا لطرح البرومو الدعائي للعمل خلال الأسابيع المقبلة لعرضه ضمن موسم مسلسلات شهر رمضان المقبل

عمرو يوسف شهر رمضان المقبل الكتيبة 101 أبطال مسلسل الكتيبة ١٠١

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