تحميل اغنيه قادر اكمل احمد سعد: لينك دندنها mp3 "أغنية احمد سعد الجديدة"

تحميل اغنيه قادر اكمل احمد سعد، طرح الفنان أحمد سعد أغنيته الجديدة "قادر أكمل"، أمس الثلاثاء، عبر قناته الرسمية على موقع الفيديو الشهير "يوتيوب"، بالتزامن مع عيد الحب 14 فبراير.

أغاني قادر أكمل من كلمات أمير طعيمه، ألحان أحمد سعد، إخراج محمد عاطف الحلو وإنتاج مزيكا والمنتج محمد جابر والمنتج المنفذ مصطفى جابر.

وتحدث أحمد سعد عن تعلقه وحنينه للحبيب الذي أيده ودعمه من خلال أغنية قادر أكمل، ووصف عينيها بأنها شريان الحياة، مؤكدًا أن عشيقه هو النصف الآخر من حياته، الذي يتفهمه ويعبده. لا تحسب حياته أمامها.

وفي سياق متصل طرح الفنان أحمد سعد، أغنية «يا عراف» على قناته الرسمية على «يوتيوب» خلال الفترة الماضية وحققت الأغنية نجاحا كبير ونسب مشاهد عالية.

الأغنية من كلمات محمد الفقي، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع تزما، والكليب من إخراج ياسين حسن، وتقول كلمات أغنية يا عراف للفنان أحمد سعد: «يادير دار غيابه طال نفسي اعرف في أراضيه».

كلمات أغنية “قادر أكمل” لـ أحمد سعد

أيوه بسببك قادر أكمل

وقت ما بتعب ليكي بروح

لما بيبان الدنيا تقفل

حضنك آخر باب مفتوح

يا اللي عيونك وقت ما بغرق

بالنسبة لي دي مركب نوح

أنتي الحتة الحلوة في قلبي

ببقى في قربك مش قلقان

أنتي حبيبتي وأمي وبنتي

وماليش بعدك تاني مكان

حببتيني في أيام عمري

رجعتيني لنفسي زمان

وأنا بين إيديكي

إحساسي بيكي

لو قلت ليكي مابيتحكيش

جيتي وبقيتي

أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي

إزاي هعيش

عمرك لحظة ما نزلتيني

لا بالعكس أنا بيكي عليت

ولا بعتيني ولا خذلتيني

وبتديني أكتر ما أديت

قبل ما بندهلك بتجيني

ضهري وسندي لو اتهزيت

نصي التاني اللي بيفهمني

قبلك عمري ماهوش محسوب

حبك هو اللي مكملني

من نقصي ومن أي عيوب

إحساس بأمان بيطمني

وسط حياة مليانة حروب

وأنا بين إيديكي

إحساسي بيكي

لو قلت ليكي آه مابينتهيش

جيتي وبقيتي أهلي وبيتي

لو يوم مشيتي إزاي هعيش

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